Зачем Лавров встречался с Трампом

От визита Лаврова в Кремле ждут подвижек в процессе организации встречи лидеров России и США, писала накануне американская пресса. Дипломатические источники в Москве и Вашингтоне не раз говорили, что такая встреча активно готовится. После 40-минутной встречи с Дональдом Трампом глава МИДа подтвердил, что общение президентов пройдет в июле 2017 года на саммите G20 в Гамбурге. В пользу организации личной встречи именно в Германии Путин и Трамп говорили по телефону 2 мая. В Белом доме этот, третий по счету, разговор президентов назвали "очень хорошим".

Учитывая высокие дипломатические навыки Серея Лаврова и его успехи в качестве виртуозного переговорщика, можно предположить, что он смог убедить Дональда Трампа в необходимости налаживания нормальных отношений с Москвой. Тем не менее, американская пресса утверждала перед визитом Лаврова в Белый дом, что в угоду своим недоброжелателям Трамп не собирается идти на сближение с Россией: президент хочет сохранить лицо во внутренней политике.

Отвечая взаимностью Трампу его оппоненты даже снизили градус противостояния: 1 мая председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Коркер сообщил, что, пока расследование Сената о "российском следе" в победе Дональда Трампа не завершится, верхняя палата Конгресса не станет форсировать принятие законопроектов о введении новых ограничительных мер в отношении России.

С другой стороны, Трамп дает понять, что в его планы все-таки входит нормализация отношений с Москвой. Недавний пример – США предупредили Россию перед бомбардировкой сирийского аэродрома Шайрат.

Эти противоречия, которыми грешит американский президент, возможно, удалось снять Сергею Лаврову. Из официальных сообщений об итогах встречи сделать вывод о том, что все проблемы решены, конечно, нельзя. Но дипломатия тем и сильна, что все тайное становится явным не сразу – на принятие судьбоносных решений всегда требуется время.

Что касается тем сегодняшних переговоров Сергея Лаврова сначала со своим коллегой Рексом Тиллерсоном, а затем с президентом Дональдом Трампом, то на них говорилось, в первую очередь, о ситуации в Сирии и координации усилий в борьбе с терроризмом. Также, со слов российского министра стало известно, что тема антироссийских санкций не затрагивалась на переговорах в Вашингтоне.

