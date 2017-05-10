Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Зачем Лавров встречался с Трампом

Дональд Трамп и Сергей Лавров. Фото: Александр Щербак/ТАСС
К визиту министра иностранных дел России Сергея Лаврова в США приковано внимание мировой прессы. Это первая поездка главы российской дипломатии в Вашингтон с 2013 года и многие наблюдатели связывают с ней дальнейшую судьбу отношений двух мировых сверхдержав.
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От визита Лаврова в Кремле ждут подвижек в процессе организации встречи лидеров России и США, писала накануне американская пресса. Дипломатические источники в Москве и Вашингтоне не раз говорили, что такая встреча активно готовится. После 40-минутной встречи с Дональдом Трампом глава МИДа подтвердил, что общение президентов пройдет в июле 2017 года на саммите G20 в Гамбурге. В пользу организации личной встречи именно в Германии Путин и Трамп говорили по телефону 2 мая. В Белом доме этот, третий по счету, разговор президентов назвали "очень хорошим".

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Сергей Викторович Лавров министр иностранных дел России

Учитывая высокие дипломатические навыки Серея Лаврова и его успехи в качестве  виртуозного переговорщика, можно предположить, что он смог убедить Дональда Трампа в необходимости налаживания нормальных отношений с Москвой. Тем не менее, американская пресса утверждала перед визитом Лаврова в Белый дом, что в угоду своим недоброжелателям Трамп не собирается идти на сближение с Россией: президент хочет сохранить лицо во внутренней политике.

Отвечая взаимностью Трампу его оппоненты даже снизили градус противостояния: 1 мая председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Коркер сообщил, что, пока расследование Сената о "российском следе" в победе Дональда Трампа не завершится, верхняя палата Конгресса не станет форсировать принятие законопроектов о введении новых ограничительных мер в отношении России.

С другой стороны, Трамп дает понять, что в его планы все-таки входит нормализация отношений с Москвой. Недавний пример – США предупредили Россию перед бомбардировкой сирийского аэродрома Шайрат.

Эти противоречия, которыми грешит американский президент, возможно, удалось снять Сергею Лаврову. Из официальных сообщений об итогах встречи сделать вывод о том, что все проблемы решены, конечно, нельзя. Но дипломатия тем и сильна, что все тайное становится явным не сразу – на принятие судьбоносных решений всегда требуется время.

Что касается тем сегодняшних переговоров Сергея Лаврова сначала со своим коллегой Рексом Тиллерсоном, а затем с президентом Дональдом Трампом, то на них говорилось, в первую очередь, о ситуации в Сирии и координации усилий в борьбе с терроризмом. Также, со слов российского министра стало известно, что тема антироссийских санкций не затрагивалась на переговорах в Вашингтоне.

Директор Института политических исследований Сергей Марков полагает, что и для Путина, и для Трампа в принятии решений важную роль играет личностный фактор. По его мнению, встреча лидеров двух мировых держав способна значительно повлиять на российско-американские отношения.

"Еще в период предвыборной кампании Трамп и Путин демонстрировали, что ценят друг друга, и потенциально готовы к сближению. Но сейчас очевидно: Дональд Трамп вынужден действовать с оглядкой на политических оппонентов, и потому выстраивает отношения с Москвой чрезвычайно аккуратно", – сказал политолог в интервью изданию "Свободная пресса".

После переговоров в Вашингтон Сергей Лавров отправится на Аляску, где примет участие в министерском заседании Арктического совета. Программа визита главы МИД России в США рассчитана на три дня.

Автор: Александр Комаров10 мая 2017, 19:23

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