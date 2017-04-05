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Политика

"ЕР" призвала все партии проводить праймериз

Фото: er.ru
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов предложил всем партиям проводить отбор своих кандидатов на выборы с путем предварительного голосования. Об этом он заявил в ходе заседания нижней палаты парламента. В настоящее время все кандидаты от "Единой России" могут попасть в избирательный бюллетень только после победы на праймериз.
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Сергей Неверов, выступая в Госдуме, заявил, что единороссы обращаются ко всем партиям с предложением проводить отбор своих кандидатов в ходе предварительного голосования. "Для того, чтобы обеспечить все партии равными возможностями в плане технического обеспечения, урны, кабинки для голосования, места для проведения, необходимо обсудить предложения, которые будут регулировать эти вопросы", – сказал он.

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При этом, депутат подчеркнул, что форма и порядок проведения праймериз является внутренним делом каждой партии. "Поскольку все равно сохраняется риск того, что кто-то из кандидатов в последний момент примет решение о снятии своей кандидатуры, мы предлагаем рассмотреть возможность законодательно закрепить норму о том, что исключение из списка кандидатов возможно только в случае, если человек лично подает заявление соответствующее в избирательную комиссию", – добавил Неверов.

По словам законодателя, надо внести изменения в статью 38 закона об основных гарантиях избирательных прав. "Дело в том, что там говорится о письменном заявлении о снятии своей кандидатуры, условия о том, что человек должен подать его лично, отсутствуют, – пояснил он. – А если по определенному перечню причин кандидат не может этого сделать, это заявление должно быть нотариально заверено. В любом случае заявление о снятии должно отражать добровольность принимаемого решения и его причину".

Фото: er.ru

Также Неверов призвал думские партии совместно проанализировать законодательную базу в части отказа регистрации списка, если в нем остается хотя бы один кандидат. "Сейчас нормы законодательства таковы, что списку кандидатов может быть отказано в регистрации, регистрация может быть аннулирована в случае превышения числа кандидатов, исключенных из списка кандидатов более чем на 25% от общего числа на выборах в Государственную Думу, на 50% в региональный парламент или органы местного самоуправления", - напомнил вице-спикер Госдумы.

По его словам, в этом направлении необходимо будет проработать "и учесть такой фактор, как количество территориальных групп, порядок передачи вакантных мандатов". "Все эти изменения должны рассматриваться нами исключительно в комплексе, как взаимосвязанные, неотделимые друг от друга и вытекающие друг из друга", – заключил он.

Автор: Дмитрий Куклин5 апреля 2017, 12:18

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