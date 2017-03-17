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Праймериз "ЕР" – тренировка перед выборами

Фото: er.ru
Павел Данилин

Павел Данилин блогер

 Российский журналист, историк и юрист, политолог, генеральный директор Центра политического анализа.
Очередные праймериз "Единой России" в преддверии осенних выборов пройдут 28 мая 2017 года по всей стране. Победители предварительного голосования получат право выдвигаться в ходе избирательных кампаний на места одного депутата Госдумы (Сергей Нарышкин, победивший в одномандатном округе Ленинградской области получил назначение на пост главы СВР и сдал мандат), 14 глав регионов, шести Законодательных собраний, а также на многочисленные муниципальные мандаты депутатов.
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Очередные праймериз "Единой России" в преддверии осенних выборов пройдут 28 мая 2017 года по всей стране. Победители предварительного голосования получат право выдвигаться в ходе избирательных кампаний на места одного депутата Госдумы (Сергей Нарышкин, победивший в одномандатном округе Ленинградской области получил назначение на пост главы СВР и сдал мандат), 14 глав регионов, шести Законодательных собраний, а также на многочисленные муниципальные мандаты депутатов. 

На сегодня "Единая Россия" - единственная политическая сила, которая практикует раннее знакомство избирателей со своими кандидатами, презентуя их на открытых и полуоткрытых площадках еще за несколько месяцев до начала выборной кампании. Первые праймериз "Единая Россия" провела еще в далеком 2007 году. Тогда процедура была еще не устоявшейся, и результаты этих "выборов до выборов" не были обязательными.

Фото: er.ru

В 2009 году единороссы закрепили норму об обязательном проведении праймериз в партийном уставе. И в 2011 году были проведены первые общероссийские праймериз "Единой России" по закрытой системе (когда в ней участвовали не все желающие, а выборщики от Координационных советов в пропорции 50% членов партии и 50% членов общественных организаций, входящих в ОНФ).

"Совершенствование практики проведения праймериз позволило обеспечить поистине всенародное участие в предварительном голосовании в ходе выборов в Госдуму в 2016 году"

В них участвовали 10,5 миллиона избирателей. Интересно, что именно праймериз позволили единороссам отсечь от участия в выборах кандидатов с административным ресурсом, но без ресурса популярности, а также кандидатов с сомнительным прошлым и просто сумасшедших. Качество подбора кандидатов серьезно усилилось, в политику пришли новые, яркие лица. В целом ряде регионов итоги праймериз вызвали резкое недовольство местных администраций, которым не удалось пропихнуть в список партии своих ставленников.

Фото: er.ru

Высочайший результат "Единой России" на выборах в Госдуму (76,2% от общего числа мандатов депутатов), частично, конечно основывается и на успешно проведенных праймериз. Ничего удивительного – партия вступила в избирательную кампанию подготовленной, отмобилизованной, причем, привлекая внимание к собственной повестке еще задолго до того, как остальные партийные организации вообще начинали избирательную кампанию.

На этот раз 7 февраля на Генсовете "Единой России" было решено провести праймериз 28 мая. Регионам спущены рекомендации, как следует проводить праймериз. В частности, выдвижение губернаторов следует организовать на партконференциях. В губернаторских праймериз будут участвовать альтернативные кандидатуры, но понятно, что поддержка будет оказана тем, кого выдвинул глава государства и основатель "Единой России" Владимир Путин. Действительно, незачем ломать комедию и делать вид, что кто-то хочет устроить бунт. Но зачем же тогда праймериз? Генсовет дал ответ и на этот вопрос.

Фото: er.ru

В ходе своей кампании по агитации на праймериз, губернатор должен провести целый ряд встреч с первичками, то есть, познакомиться с тем, как партия живет на местах, кооптировать новые кадры для региональной власти, услышать о народных чаяниях. Что же до альтернативности праймериз (тоже обязательное условие), то часть альтернативных кандидатов рассматривается партией как возможные представители в Совет Федерации. Позиция партии по поводу проведения губернаторских праймериз по закрытой модели – абсолютно верное и обоснованное, так же, как и пожелание, чтобы все временно исполняющие обязанности губернаторов, прошли через процедуру праймериз "Единой России".

"В конце концов, это партия Путина, и именно единороссы будут предоставлять муниципальные подписи для выдвижения"

Если посмотреть на выборы других уровней – депутатов муниципальных образований, а также Законодательных собраний регионов, то здесь возникает множество вероятностей. Не зря именно на откуп региональным организациям и отдан выбор того, по какой модели лучше проводить праймериз на местах. К примеру, там, где муниципалитет в 200 человек выбирает себе 3 представителей, из которых, как все понимают, 100% будут членами "Единой России" и они же на 100% будут представлять состав партийной ячейки, проведение открытого праймериз, очевидно, не требуется. Напротив, там, где необходимо заранее вступить в кампанию и познакомить с партийной позицией максимальное число людей, праймериз следует проводить по первой, в крайнем случае, второй моделям, предусматривающим максимальную открытость.

"Открытость вообще важнейшее требование"

обновленный гиперпортал о праймериз, на котором будет доступна вся информация о событиях и мероприятиях, начал работу 13 марта. Здесь можно будет посмотреть дебаты участников праймериз в режиме онлайн. А что касается действий оргкомитетов по проведению предварительного голосования, то Генсовет прямо поручил им информировать избирателей об участниках предварительного голосования, а также трижды выпускать как печатную продукцию о ходе праймериз, так и публиковать информацию о порядке голосования на более чем 2000 избирательных участках.

Фото: er.ru

Напоследок скажу, что Центризбирком разослал по избиркомам разъяснения от компетентных органов, которые позволяют избирательным комиссиям оказывать поддержку при проведении праймериз. ЦИК специально оговорил, что праймериз могут проводить любые партийные организации. Но почему-то этой демократической практикой кроме "Единой России" никто пользоваться не хочет. И вправду, ведь, праймериз налагают серьезнейшие ограничения на партаппарат – тут сына, дочку или водителя волюнтаристским решением на должность депутата не пристроишь! Вот и не хотят другие партии присоединяться к проведению праймериз, полагая, что те сковывают им руки. Но на самом деле, праймериз привлекают дополнительного избирателя, а также являются прекрасным средством тренировки актива и кандидатов перед выборами.  

17 марта 2017, 10:40

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