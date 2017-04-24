Володин оценил взаимодействие Думы и правительства

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
Алла Пугачева снова станет бабушкой
Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
В Москве схватили заблокировавшего детскую скорую автохама
партнеры
Понедельник 24 апреля
Лента новостей
20:10
Актер Сафонов попал под запрет на Украине
19:43
Как подготовить дачу к лету
19:33
Путин оценил борьбу чертей и ангелов
19:32
Названа допустимая дневная доза водки
19:17
10 ярких ролей Барбры Стрейзанд
18:58
Как Лолита пострадала из-за Ленина
18:56
В Петербурге на подстанции произошел взрыв (видео)
18:25
В московском метро умерла пенсионерка
18:13
42-летняя Довлатова сразу после родов снялась в бикини
18:03
В Петербурге закрыли станцию метро
18:03
Кончаловский похвастался первыми успехами дочери Маши
17:55
Путин раскрыл уловки торговых сетей
17:45
Гаишника из Саратова поймали на краже презервативов
17:44
Путин назвал место предстоящей рыбалки
17:42
При голосовании по реновации задействуют трехуровневую проверку
17:41
Милонов грудью встал за опороченную Лолиту
17:36
На востоке Москвы ребенок выпал из окна
17:19
У российской чемпионки отобрали медаль Олимпиады
17:19
Галкин выставил Киркорова на посмешище
17:18
Массовая драка со стрельбой попала на видео
17:10
Необычная оговорка Брилева рассмешила Сеть (видео)
16:59
Заблокировавшего детскую скорую автохама отпустили домой
16:54
Самые милые домашние животные
16:54
Бич современной женщины за 30
16:26
Ваенга грубо ответила публично унизившей ее Смеховой
16:23
Подросток устроил взрыв в дагестанской школе
16:22
Актер из сериала "Интерны" умер после падения с пятого этажа
16:21
Как фигуристка Медведева обманывает зрителей
16:11
Ведущая Арина Шарапова похудела на 11 кг
16:03
В Москве встало Садовое кольцо
15:56
Найдена причина развития рассеянного склероза
15:44
В Сеть утекли фотографии iPhone 8
15:44
В одной из школ Дагестана прогремел взрыв
15:43
Зара расплакалась во время концерта
15:42
Школьник заработал миллион долларов на носках
15:41
Кушанашвили обматерил выпавшего из окна Степанова
15:31
Умерла советская актриса Лариса Кронберг
15:25
Страшная смерть космонавта Владимира Комарова
15:07
Ирландец похудел на 127 кг ради работы мечты
15:02
В Москве пациент захватил врачей скорой помощи в заложники
15:00
Певица Татьяна Буланова о любви к 18-летнему
14:56
Какие слова-паразиты бесят россиян
14:55
Беременная Уильямс стала первой ракеткой мира
14:50
Сибиряк избил врача после смерти отца
14:40
Звезда "Интернов" стала жертвой наглого нападения
14:38
В подъезде дома Екатеринбурга убили двух человек
14:23
Названа самая ВИЧ-инфицированная страна Европы
14:13
Студенты элитных вузов отравились веселящим газом в центре Москвы
14:01
Красные штаны Алибасова довели пенсионерку до исступления
13:59
Пресняков порадовал младшую сестру Клаву
13:57
Бегун плеснул водой в лицо принцу Уильяму (видео)
13:53
Пришедший к путанам итальянец встретился с женой
13:53
Убитый муж оставил Максакову без наследства
13:37
Неизвестные таланты голливудских звезд
13:35
Мужчину с пистолетом задержали на юго-западе Москвы
13:27
Соколовский и Дакота ждут ребенка
13:26
Курс доллара обновил двухлетний минимум
13:20
Главное управление метро загорелось в центре Москвы
13:14
Отца полковника Захарченко обвинили в растрате
13:03
Разозлившийся детеныш панды укусил девушку (видео)
12:55
Россия вошла в тройку лидеров по военным расходам
12:54
16-летняя Стриженова покормила молоком малыша
12:44
Москвичка умерла на приеме у косметолога
12:42
Маме Лолиты стало плохо после шокирующей новости
12:35
Скрытый смысл "прощальных" туров артистов
12:25
Последствия ДТП с пожарной машиной в Петербурге попали на видео
12:15
Чем опасны оральные контрацептивы
12:10
Адвокат семьи Фриске объявил о горе в семье
11:59
Женщина проносила в метро оружие под видом термосов
11:50
Джошуа пообещал Кличко ад
11:45
После скандала в поезде Лолита лишилась восхитительной груди
11:44
Лазаревой было невыносимо от слов ведущих
11:42
В Вологде за кражу судят сотрудника СИЗО Москвы
11:29
Священник победил в украинском "Голосе"
11:28
В Марселе глава избиркома исчез вместе с бюллетенями
11:25
Почему люди стремятся к экстазу
11:11
Александр Маршал дерзко ответил на действия Киева
11:02
Большой симфонический оркестр исполнит лучшие вальсы мира
10:58
Названы причины возвращения рака
10:57
В Киеве разграбили могилу Леси Украинки
10:49
В центре Москвы открыли новый парк
10:47
Звезда "Дома-2" укоротила нос назло жениху
10:44
Танцы Песковой с отцом вызвали восторг в Сети
10:38
Чемпион России попал в реанимацию после драки
10:22
Сотрудница полиции стала стриптизершей ради семейного счастья
10:18
Курс доллара показал снижение на открытии торгов
10:14
У жителя подмосковного поселка угнали Lexus за 4,5 млн
09:55
Грядущие заморозки станут для москвичей последними
09:47
Префекты обсудят снос хрущевок с жителями столицы
09:43
Такса получила премию за бешеную популярность
09:36
Из-за взрыва в Подмосковье пострадали люди
09:32
Московские улицы получат "водные" имена
09:22
Заворотнюк показала свадебное фото
09:19
Астрологический прогноз с 24 по 30 апреля
09:06
В Сбербанке произошел масштабный сбой
09:01
"Яндекс.Карты" станут платными
08:56
После измены Гусев из "Дома-2" собрался жениться
08:54
Поезд сбил мужчину на МЦК
08:47
Бузова спустила миллионы на тряпки
08:36
Россияне ждут стабильного рубля
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В Москве схватили заблокировавшего детскую скорую автохама
В Москве на заблокировавшего детскую скорую автохама завели уголовное дело
Киркоров женился на Пугачевой по желанию Собчака
Украина хамски запретила Лолите посетить больную дочь
На Украине посмеялись над бедой Лолиты
Адвокат семьи Фриске объявил о горе в семье
Политика

Володин оценил взаимодействие Думы и правительства

Вячеслав Володин. Фото: Анна Исакова/Фотослужба Государственной Думы
Подготовка правительством подзаконных актов к третьему чтению законов в Думе повысит качество принимаемых депутатами документов и эффективность их применения. С таким заявлением выступил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на заседании Совета законодателей.
прочитано 148 раз

Спикер отметил, что качество и эффективность законов в значительной степени зависят от сроков принятия нормативно-правовых актов. "На предыдущем заседании Совета законодателей мы говорили о том, что есть законы, которые на протяжении двух-трех лет лежат на полках, не могут быть реализованы, потому что нет нормативной базы, которая позволила бы их реализовать", - сказал Володин.

ПО ТЕМЕ

Путин настроил законодателей на эффективную работу

Володин отметил важность систематизации поправок в кодексы

Регионы помогут Госдуме ликвидировать "законодательные завалы"

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Он добавил, что уже достигнута договоренность с правительством о предоставлении к третьему чтению законопроекта информации о подготовке проектов подзаконных актов. Раньше это норма была рекомендательная, а не обязательная, напомнил Володин.

Президент Владимир Путин отметил, что зачастую не представляется возможным подготовить заранее нормативно-правовые акты, так как к окончательному чтению законопроект претерпевает изменения. Во время обсуждения в Думе, продолжил глава государства, несмотря на пожелания исполнительных органов власти, депутаты часто вносят свои предложения и поправки.

"По каким-то параметрам и по каким-то вопросам необходимо заранее иметь подзаконные акты, потому что иначе, как Вячеслав Викторович сказал правильно, мы с вами хорошо это знаем, потом откладывается исполнение закона на неизвестно какой срок", – сказал Путин.

Он добавил, что при этом надо подходить к решению вопроса творчески, так как "не всегда возможно весь пакет подготовить подзаконных актов, потому что неясно, каков же будет окончательный вариант этого закона".

Вячеслав Володин подчеркнул, что, понимая это, парламентарии предложили вариант, когда вносится не пакет нормативных актов, а информация о готовности проекта этого пакета между вторым и третьим чтениями.

Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Владимир Путин. Фото: Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин принял участие в заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Глава государства призвал парламентариев усилить работу по сдерживанию сомнительных инициатив и чаще встречаться с россиянами для обсуждения будущих законов.

Президент также говорил о необходимости совершенствования механизма защиты интересов россиян при большом притоке трудовых мигрантов. Эту проблему Владимир Путин назвал весьма чувствительной, требующей постоянного внимания и проработки каждого из предложений.

Автор: Александр Комаров24 апреля 2017, 19:51

Политика

Лавров поставил на место покровителей Порошенко
Лондон пригрозил миру ядерным ударом
Володин отметил важность систематизации поправок в кодексы
Ле Пен набросилась на Макрона на рынке

Шоу-бизнес

Актер Сафонов попал под запрет на Украине
Как жил погибший актер из "Интернов"
Грандиозные планы Самойловой на полуфинал "Евровидения"
42-летняя Довлатова сразу после родов снялась в бикини

Проишествия

Автобус с футболистами "Боруссии" взорвал россиянин
Подробности нового теракта в центре Парижа
Жестокое нападение питбуля на ребенка попало на видео
В Сирии убит российский военный советник

Lifestyle

Какие слова-паразиты бесят россиян
Священник победил в украинском "Голосе"
Звезда "Властелина колец" рассказала о смерти
Корчевников получил работу у патриарха Кирилла
Спорт

Как фигуристка Медведева обманывает зрителей

Российская спортсменка уверена – ей во многом нужно совершенствоваться
Шоу-бизнес

Ваенга грубо ответила публично унизившей ее Смеховой

Ссора между певицей и актрисой набирает обороты
Шоу-бизнес

Актер из сериала "Интерны" умер после падения с пятого этажа

Артист умер во время операции
Шоу-бизнес

Актер Сафонов попал под запрет на Украине

Как и певицу Лолиту, актера не пустили в страну

Гороскоп

Астрологический прогноз с 24 по 30 апреля
Табаков покинет семью ради жизни за границей
Новая любовь Андрея Соколова
Ирина Алферова решилась на изменение внешности

Фоторепортажи

Самые милые домашние животные
Пресняков порадовал младшую сестру Клаву
Переживающая развод Дайнеко появилась на модной тусовке
Самые сексуальные миллиардерши планеты

Спорт

Как фигуристка Медведева обманывает зрителей
Беременная Уильямс стала первой ракеткой мира
Джошуа пообещал Кличко ад
Ковальчук уезжает из России в США

Регионы

Неожиданный поворот в деле о взрыве в дагестанской школе
Массовая драка со стрельбой попала на видео
Российского офицера-подводника уличили в педофилии
Ранение булочкой поставило медиков в тупик
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru