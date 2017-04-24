Володин оценил взаимодействие Думы и правительства

Подготовка правительством подзаконных актов к третьему чтению законов в Думе повысит качество принимаемых депутатами документов и эффективность их применения. С таким заявлением выступил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на заседании Совета законодателей.

Спикер отметил, что качество и эффективность законов в значительной степени зависят от сроков принятия нормативно-правовых актов. "На предыдущем заседании Совета законодателей мы говорили о том, что есть законы, которые на протяжении двух-трех лет лежат на полках, не могут быть реализованы, потому что нет нормативной базы, которая позволила бы их реализовать", - сказал Володин.

Он добавил, что уже достигнута договоренность с правительством о предоставлении к третьему чтению законопроекта информации о подготовке проектов подзаконных актов. Раньше это норма была рекомендательная, а не обязательная, напомнил Володин.

Президент Владимир Путин отметил, что зачастую не представляется возможным подготовить заранее нормативно-правовые акты, так как к окончательному чтению законопроект претерпевает изменения. Во время обсуждения в Думе, продолжил глава государства, несмотря на пожелания исполнительных органов власти, депутаты часто вносят свои предложения и поправки.

"По каким-то параметрам и по каким-то вопросам необходимо заранее иметь подзаконные акты, потому что иначе, как Вячеслав Викторович сказал правильно, мы с вами хорошо это знаем, потом откладывается исполнение закона на неизвестно какой срок", – сказал Путин.

Он добавил, что при этом надо подходить к решению вопроса творчески, так как "не всегда возможно весь пакет подготовить подзаконных актов, потому что неясно, каков же будет окончательный вариант этого закона".

Вячеслав Володин подчеркнул, что, понимая это, парламентарии предложили вариант, когда вносится не пакет нормативных актов, а информация о готовности проекта этого пакета между вторым и третьим чтениями.





Президент России Владимир Путин принял участие в заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Глава государства призвал парламентариев усилить работу по сдерживанию сомнительных инициатив и чаще встречаться с россиянами для обсуждения будущих законов.

Президент также говорил о необходимости совершенствования механизма защиты интересов россиян при большом притоке трудовых мигрантов. Эту проблему Владимир Путин назвал весьма чувствительной, требующей постоянного внимания и проработки каждого из предложений.