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Политика

Путин настроил законодателей на эффективную работу

Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Вячеслав Володин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Законодательные решения должны быть выверены и основаны на реалиях, а тем, кто их готовит необходимо ответственно подходить к своей работе. Такое пожелание высказал президент Владимир Путин, обращаясь к участникам заседания Совета законодателей.
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Представительная встреча прошла в Санкт-Петербурге с участием главы государства, спикеров Госдумы и Совета федерации. Президент призвал Совет законодателей усилить работу по сдерживанию сомнительных инициатив.

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"Вашему совету удается сдерживать много неуместных, ошибочных или избыточных законодательных инициатив. Но полагаю, что это направление работы должно быть многократно усилено. И не только в процессе заседаний совета, но и на местах", – заявил Путин на заседании Совета и призвал законодателей чаще встречаться с россиянами для обсуждения будущих законов.

"Всем хочется выглядеть прилично, всем хочется принимать решения, от которых завтра манна небесная посыплется. Она не посыплется, этого чуда не произойдет", – добавил президент.

Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Вячеслав Володин. Фото: kremlin.ru

Говоря о защите трудовых прав граждан, президент сказал о необходимости совершенствования механизма защиты интересов россиян при большом притоке трудовых мигрантов. Эту проблему Владимир Путин назвал весьма чувствительной, требующей постоянного внимания и проработки каждого из предложений.

Обращаясь к законодателям, глава государства отметил, что сейчас полным ходом идет подготовка к главному празднику – Дню Победы. Путин призвал власти на местах окружить каждого ветерана Великой Отечественной войны постоянной заботой.

Не сомневаюсь, что праздничные майские дни везде пройдут достойно, на самом высоком уровне.

Говоря о региональных проблемах, президент напомнил о том, что в некоторых субъектах Федерации школьные врачи до сих пор не имеют статуса медицинских работников. Из-за этого у них низкая зарплата, нет медицинского стажа и других преимуществ, предоставляемых врачам. Вопрос о школьных врачах подняли на встрече парламентарии из Севастополя, в ответ Путин поручил министерствам образования и здравоохранения проработать эту проблему и доложить о ее решении.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на Совете законодателей, заявил, что считает важным систематизировать практику внесения изменений в действующие кодексы. Володин напомнил, что депутаты уже одобрили положение, в соответствии с которым любые изменения в Гражданском кодексе могут приниматься исключительно в виде отдельных законов, "а не поправками ко второму чтению в другие, подчас не связанные законопроекты".

Глава Думы отметил, что аналогичные нормы уже действуют в отношении Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. По словам председателя нижней палаты парламента, в ближайшее время они заработают и применительно к Кодексу об административных правонарушениях (КОАПП).

Володин также добавил, что один из приоритетов деятельности Совета законодателей – придание нормативно-правовой базе большей системности и стабильности, а также повышение качества  законопроектов и эффективности их правоприменения.

Для решения этих задач необходимо тесное взаимодействие Федерального Собрания с законодательными собраниями регионов и с правительством, диалог и координация.

Кроме того, на встрече в Санкт-Петербурге спикер Госдумы рассказал о создании по инициативе нижней палаты парламента Центра законотворчества, который позволит обеспечить более качественную проработку нормативно-правовых актов.

Владимир Путин, Вячеслав Володин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Надо отметить, что Госдума VII созыва приняла несколько важных решений для повышения дисциплины и эффективности работы для принятия грамотных и проработанных законодательных актов. В частности, депутатам теперь запрещается голосовать по доверенности, за неявку на заседание народные избранники ответят рублем

Также Госдума отменила единый "час голосования" и отошла от практики ускоренного рассмотрения нормативно-правовых актов во втором и третьем чтениях. Кроме того, все законы, внесенные в Думу, теперь проходят серьезную научную экспертизу, а взаимодействие парламентариев с правительством при обсуждении его законодательных инициатив стало более тесным.

Автор: Александр Комаров24 апреля 2017, 19:31

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