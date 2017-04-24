Путин настроил законодателей на эффективную работу

Законодательные решения должны быть выверены и основаны на реалиях, а тем, кто их готовит необходимо ответственно подходить к своей работе. Такое пожелание высказал президент Владимир Путин, обращаясь к участникам заседания Совета законодателей.

Представительная встреча прошла в Санкт-Петербурге с участием главы государства, спикеров Госдумы и Совета федерации. Президент призвал Совет законодателей усилить работу по сдерживанию сомнительных инициатив.

"Вашему совету удается сдерживать много неуместных, ошибочных или избыточных законодательных инициатив. Но полагаю, что это направление работы должно быть многократно усилено. И не только в процессе заседаний совета, но и на местах", – заявил Путин на заседании Совета и призвал законодателей чаще встречаться с россиянами для обсуждения будущих законов.

"Всем хочется выглядеть прилично, всем хочется принимать решения, от которых завтра манна небесная посыплется. Она не посыплется, этого чуда не произойдет", – добавил президент.





Говоря о защите трудовых прав граждан, президент сказал о необходимости совершенствования механизма защиты интересов россиян при большом притоке трудовых мигрантов. Эту проблему Владимир Путин назвал весьма чувствительной, требующей постоянного внимания и проработки каждого из предложений.

Обращаясь к законодателям, глава государства отметил, что сейчас полным ходом идет подготовка к главному празднику – Дню Победы. Путин призвал власти на местах окружить каждого ветерана Великой Отечественной войны постоянной заботой.

Не сомневаюсь, что праздничные майские дни везде пройдут достойно, на самом высоком уровне.

Говоря о региональных проблемах, президент напомнил о том, что в некоторых субъектах Федерации школьные врачи до сих пор не имеют статуса медицинских работников. Из-за этого у них низкая зарплата, нет медицинского стажа и других преимуществ, предоставляемых врачам. Вопрос о школьных врачах подняли на встрече парламентарии из Севастополя, в ответ Путин поручил министерствам образования и здравоохранения проработать эту проблему и доложить о ее решении.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на Совете законодателей, заявил, что считает важным систематизировать практику внесения изменений в действующие кодексы. Володин напомнил, что депутаты уже одобрили положение, в соответствии с которым любые изменения в Гражданском кодексе могут приниматься исключительно в виде отдельных законов, "а не поправками ко второму чтению в другие, подчас не связанные законопроекты".

Глава Думы отметил, что аналогичные нормы уже действуют в отношении Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. По словам председателя нижней палаты парламента, в ближайшее время они заработают и применительно к Кодексу об административных правонарушениях (КОАПП).

Володин также добавил, что один из приоритетов деятельности Совета законодателей – придание нормативно-правовой базе большей системности и стабильности, а также повышение качества законопроектов и эффективности их правоприменения.

Для решения этих задач необходимо тесное взаимодействие Федерального Собрания с законодательными собраниями регионов и с правительством, диалог и координация.

Кроме того, на встрече в Санкт-Петербурге спикер Госдумы рассказал о создании по инициативе нижней палаты парламента Центра законотворчества, который позволит обеспечить более качественную проработку нормативно-правовых актов.





Надо отметить, что Госдума VII созыва приняла несколько важных решений для повышения дисциплины и эффективности работы для принятия грамотных и проработанных законодательных актов. В частности, депутатам теперь запрещается голосовать по доверенности, за неявку на заседание народные избранники ответят рублем

Также Госдума отменила единый "час голосования" и отошла от практики ускоренного рассмотрения нормативно-правовых актов во втором и третьем чтениях. Кроме того, все законы, внесенные в Думу, теперь проходят серьезную научную экспертизу, а взаимодействие парламентариев с правительством при обсуждении его законодательных инициатив стало более тесным.