Володин отметил важность систематизации поправок в кодексы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает важным систематизировать практику внесения изменений в действующие кодексы. Об этом председатель нижней палаты парламента заявил на встрече Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

Володин напомнил, что нижней палатой парламента в конце прошлого года было одобрено положение, в соответствии с которым любые изменения в Гражданском кодексе могут приниматься исключительно в виде отдельных законов, "а не поправками ко второму чтению в другие, подчас не связанные законопроекты".

Он отметил, что аналогичные нормы уже действуют в отношении Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. По словам председателя нижней палаты парламента, в ближайшее время они заработают и применительно к Кодексу об административных правонарушениях (КОАПП).

Спикер Госдумы также добавил, что одним из приоритетов деятельности Совета законодателей является придание нормативно-правовой базе большей системности и стабильности, а также повышение качества законопроектов и эффективности их правоприменения. "Для решения этих задач необходимо тесное взаимодействие Федерального собрания с законодательными собраниями регионов и с правительством Российской Федерации, диалог и координация", – считает Володин.





Кроме того, на встрече в Санкт-Петербурге спикер Госдумы рассказал о создании по инициативе нижней палаты парламента Центра законотворчества, который позволит обеспечить более качественную проработку нормативно-правовых актов.

Володин отметил, что на рассмотрение Госдумы зачастую поступают важные законодательные инициативы, однако их приходится отклонять из-за недостаточной проработанности и отсутствия должного оформления. Центр законотворчества, подчеркнул спикер нижней палаты парламента, поможет обеспечить более качественную проработку нормативно-правовых актов.

