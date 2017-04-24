Центр законотворчества улучшит качество принимаемых законов

Создаваемый по инициативе Госдумы Центр законотворчества поможет обеспечить более качественную проработку нормативно-правовых актов. Об этом в понедельник, 24 апреля, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на встрече членов Совета законодателей с президентом России Владимиром Путиным.

"Наша задача – сделать так, чтобы законодательные инициативы депутатов носили не менее проработанный характер", – сказал Володин. Спикер отметил, что на рассмотрение нижней палаты парламента очень часто поступают важные законодательные инициативы, которые приходится отклонять из-за того, что они недостаточно проработаны или не должным образом оформлены.

В связи с этим Вячеслав Володин выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку думской инициативы по созданию Центра законотворчества. По словам главы нижней палаты парламента, учреждение могло бы оказывать правовую поддержку не только депутатам Госдумы, но и членам Совфеда и законодательным органам в регионах.

Председатель Госдумы отметил, что одни из самых качественных законопроектов с точки зрения проработки и оформления поступают в нижнюю палату парламента от президента и правительства. "Это связано, в том числе, с тем, что при подготовке этих законопроектов используется солидная экспертная база министерств, ведущих экспертных центров и вузов страны", – подчеркнул Володин. По его словам, Центр законотворчества мог бы обеспечить такой же качественный подход к процессу подготовки нормативно-правовых актов.





Напомним, повышение качества законопроектов стало одним из приоритетов в работе нового состава нижней палаты парламента. Так, в частности, Госдума отменила единый "час голосования" и отошла от практики ускоренного рассмотрения нормативно-правовых актов во втором и третьем чтениях.

