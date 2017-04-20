Матвиенко нажаловалась Лаврову на страстного Сафронкова

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала выступление зампреда России при ООН Владимира Сафронкова на заседании Совбеза. По ее словам, она уже высказала свою позицию главе внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову.

Заведующий кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ Сурен Авакьян на заседании научно-экспертного совета заявил, что выступление Владимира Сафронкова было "неудачным". По его мнению, речь зампреда России при ООН напоминала "слова прапорщика, обращенные к солдату".

Свое негодование Сурен Авакьян адресовал участникам заседания, в частности – спикеру Совфеда Валентине Матвиенко. "Пусть реагирует ваш комитет, скажет – ну можно так себя вести?" – удивился юрист. В ответ спикер Совфеда заявила, что ее позиция по этому вопросу "абсолютно такая же".

Также политик отметила, что глава МИД России Сергей Ларов разделяет ее позицию. "Я сказала Лаврову свою точку зрения", – сообщила Валентина Матвиенко. "Все сигналы посланы", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве объяснили, что резкая речь Владимира Сафронкова была необходима для того, что разбудить "зомбированных" членов Совбеза. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что России пришлось подать остальным членам ООН "серьезный эмоциональный сигнал". При этом он добавил, что недовольство западных коллег необоснованно, так как они сами "из месяца в месяц и из года в год упражняются в оскорбительных высказываниях в адрес России и ее политики".

Напомним, Владимир Сафронков на заседании Совета Безопасности ООН потребовал от постпреда Великобритании Мэтью Райкрофта "больше не оскорблять Россию". "Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?!" – сказал Сафронков.