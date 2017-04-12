Москва жестко осадила Лондон в ООН

Представитель России в ООН поставил на место своего британского коллегу. Он жестко потребовал его не сметь оскорблять нашу страну.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков призвал представителя Великобритании Мэттью Райкрофта "не оскорблять Россию больше". Он сделал этого после того, как Райкрофт в своем выступлении заявил, что наша страна "злоупотребляет правом вето и поддерживает режим в Сирии и применение химоружия". Также британец заявил, что Москва "потеряла доверие".

В свою очередь Сафронков парировал британскому коллеге, подчеркнув, что он "только и думает о том, чтобы затруднить усилия" спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, не дав развиться политическому процессу, сообщает Газета.ru. Российский представитель заявил, что Лондон просто испугался потенциального сотрудничества России с США.

По словам Сафронкова, поэтому Великобритания все делает для того, "чтобы это взаимодействие было подорвано".

"Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?" – обратился коллеге российский дипломат.

Кроме того, Сафронков сказал, что для официального Лондона смена режима в Сирии важнее, чем позиция большинства членов ООН. "Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства", – заявил российский представитель в ООН.

Затем он обратился к председателю с просьбой следить за порядком развития заседания, аргументировав это тем, что "некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН". "Не смей оскорблять Россию больше!" – резюмировал, обращаясь к Райкрофту, Сафронков.