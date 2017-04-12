Москва жестко осадила Лондон в ООН
Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков призвал представителя Великобритании Мэттью Райкрофта "не оскорблять Россию больше". Он сделал этого после того, как Райкрофт в своем выступлении заявил, что наша страна "злоупотребляет правом вето и поддерживает режим в Сирии и применение химоружия". Также британец заявил, что Москва "потеряла доверие".
В свою очередь Сафронков парировал британскому коллеге, подчеркнув, что он "только и думает о том, чтобы затруднить усилия" спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, не дав развиться политическому процессу, сообщает Газета.ru. Российский представитель заявил, что Лондон просто испугался потенциального сотрудничества России с США.
По словам Сафронкова, поэтому Великобритания все делает для того, "чтобы это взаимодействие было подорвано".
"Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?" – обратился коллеге российский дипломат.
Кроме того, Сафронков сказал, что для официального Лондона смена режима в Сирии важнее, чем позиция большинства членов ООН. "Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства", – заявил российский представитель в ООН.
Затем он обратился к председателю с просьбой следить за порядком развития заседания, аргументировав это тем, что "некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН". "Не смей оскорблять Россию больше!" – резюмировал, обращаясь к Райкрофту, Сафронков.
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