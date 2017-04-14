Страстную речь россиянина в ООН объяснили борьбой с зомби

Жесткая речь постпреда России в ООН была необходима, чтобы разбудить зомбированных членов Совбеза. Так в российском МИДе ответили на критику выступления Владимира Сафронкова со стороны Запада.

Представители российского МИДа и, в частности, замминистра иностранных дел Сергей Рябков удивлены критическими замечаниями в адрес Владимира Сафронкова. Почему выступление российского зампостпреда при ООН так задело западных "коллег" – непонятно. Сафронков никого не оскорбил, тогда как западные страны из года в год упражняются в оскорблении России, подчеркнул замглавы МИДа.

"Это крайне странно слышать от наших западных коллег, которые из месяца в месяц и из года в год упражняются в оскорбительных высказываниях в адрес России и ее политики. В конечном итоге настает момент, когда нужно послать серьезный эмоциональный сигнал. Иначе из состояния такого политического зомбирования тех, кто сидит за одним с нами столом в зале Совбеза или Исполнительного Совета ОЗХО, вывести просто не получается", – сказал Рябков.

Как писали Dni.Ru, перепалка разгорелась на заседании Совета Безопасности ООН 12 апреля. Россия наложила вето на западный проект резолюции по Сирии. После голосования постпред Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт сказал, что "теперь Россия не может заявлять, что выступает против применения химоружия".

Ответ Сафронкова не заставил себя ждать. "Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?!" – потребовал внимания российский дипломат. "Не смей оскорблять Россию больше!" – добавил в заключение Сафронков.

Сергей Рябков, комментируя инцидент, отметил, что излишний пиетет в общении с западными представителями им же и вредит. И припомнил несколько русских пословиц.

"Вы представьте себе ситуацию, что мы продолжали бы разговор в том жанре: ваше превосходительство, преисполненные полного уважения почтения к вам, просили бы уделить несколько минут вашего драгоценного времени для того, чтобы вы прислушались к нашей позиции. Какой будет эффект? Такой, что эти превосходительства в итоге уверуют окончательно в свое превосходство над всеми. Потому что этим превосходительствам, если употребить наши поговорки, все как об стенку горох, хоть кол на голове теши им, этим превосходительствам. Есть еще пословица другая про глаза и росу", – приводит слова дипломата РИА Новости.

В МИДе подчеркнули, что заместитель постпреда России при ООН владеет разными языками и может дозировать степень дипломатической учтивости. Так что в данной ситуации Сафронков сказал "ровно то, что нужно".