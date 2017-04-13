США напуганы резким выступлением российского дипломата

Американские СМИ переживают за здоровье постпреда Великобритании при ООН. По мнению журналистов, после вчерашней отповеди российского дипломата у Мэтью Райкрофта должны поджилки трястись. Тем временем в Кремле тон, выбранный на заседании Совбеза Владимиром Сафронковым, сочли вполне уместным.

Постпреда США при ООН, председательствующую в этом месяце в Совбезе, перепалка между россиянином и британцем напугала, заметили журналисты. Никки Хэйли осудила российское вето на резолюцию по Сирии, однако решила все же не вмешиваться в заварушку. "Сегодня мне этого не надо", – как бы говорило ее лицо", предполагает издание BuzzFeed.

Перепалка разгорелась на заседании Совета Безопасности ООН 12 апреля. Россия наложила вето на западный проект резолюции по Сирии. После голосования постпред Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт заявил, что "теперь Россия не может заявлять, что выступает против применения химоружия".

"Россия видела те же кадры, что и все мы", – провозгласил Райкрофт, имея в виду фотографии и репортажи из города в сирийской провинции Идлиб после химической атаки, в результате которой погибли около 70 человек. "Как вообще можно смотреть на лица этих бездыханных детей, а потом применять вето к резолюции, осуждающей эти смерти?" – спросил британский дипломат.

Пламенная речь не осталась незамеченной заместителем постпреда России при ООН Владимиром Сафронковым. Как пишет американское издание, он "на своем родном языке" набросился на Райкрофта. "Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?!" – потребовал внимания российский дипломат. "Не смей оскорблять Россию больше!" – добавил в заключение Сафронков. Учитывая тон, которым это было сказано, BuzzFeed предположил, что после этой угрозы у Райкрофта поджилки тряслись.

А в Кремле решительный тон российского постпреда одобрили. "Интересы России надо отстаивать, мягкотелость чревата последствиями в будущем", – заявил пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков подчеркнул, что ничего оскорбительного Сафронковым сказано не было.