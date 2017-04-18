Российские Ту-95 возле Аляски напугали США

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 провели учебный полет вблизи побережья Аляски. В Соединенных Штатах испугались действий авиации и отправили на перехват несколько истребителей.

Самолеты Воздушно-космических сил России пролетели в 160 километрах от острова Кадьяк, который находится у побережья Аляски. Телеканал CNN сообщает, что российские самолеты при этом находились в международном воздушном пространстве.

На перехват бомбардировщиков Ту-95 американские военные отправили два истребителя F-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией Е-3. Западные журналисты отмечают, что операция была проведена "профессионально и безопасно".

По данным Fox News, американская авиация сопровождала российские Ту-95 на протяжении 12 минут. После этого бомбардировщики Воздушно-космических сил сменили курс и "отправились обратно на военную базу на востоке России".

Добавим, что 18 апреля три самолета, – два США и один НАТО, – провели разведку российских рубежей на Черном и Баренцевом морях, передает агентство "Интерфакс". Один из них пролетал к юго-западу от Севастополя, другой – у морских границ Мурманской области. Третий самолет наблюдал за ситуацией в Калининграде, находясь в воздушном пространстве Литвы и Польши.

Отметим, что 18 апреля российские бомбардировщики впервые приблизилась к границе Соединенных Штатов со дня инаугурации Дональда Трампа. Ранее Ту-95 пролетали над побережьем Аляски 4 июля 2015 года.