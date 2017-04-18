Российские Ту-95 возле Аляски напугали США
Самолеты Воздушно-космических сил России пролетели в 160 километрах от острова Кадьяк, который находится у побережья Аляски. Телеканал CNN сообщает, что российские самолеты при этом находились в международном воздушном пространстве.
На перехват бомбардировщиков Ту-95 американские военные отправили два истребителя F-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией Е-3. Западные журналисты отмечают, что операция была проведена "профессионально и безопасно".
По данным Fox News, американская авиация сопровождала российские Ту-95 на протяжении 12 минут. После этого бомбардировщики Воздушно-космических сил сменили курс и "отправились обратно на военную базу на востоке России".
Добавим, что 18 апреля три самолета, – два США и один НАТО, – провели разведку российских рубежей на Черном и Баренцевом морях, передает агентство "Интерфакс". Один из них пролетал к юго-западу от Севастополя, другой – у морских границ Мурманской области. Третий самолет наблюдал за ситуацией в Калининграде, находясь в воздушном пространстве Литвы и Польши.
Отметим, что 18 апреля российские бомбардировщики впервые приблизилась к границе Соединенных Штатов со дня инаугурации Дональда Трампа. Ранее Ту-95 пролетали над побережьем Аляски 4 июля 2015 года.
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