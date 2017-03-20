Кремль оценил слова о "крепком орешке Путине"

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать слова главы Белого дома Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин – крепкий орешек. "Мы не занимаемся в Кремле лингвистическим анализом. Как и русский язык, английский язык достаточно богат, и, конечно, некоторые политики предпочитают использовать все богатство родного языка", – цитирует "Газета.ru" официального представителя Кремля.

Напомним, ранее Трамп отреагировал на просьбу журналистов Fox News охарактеризовать Путина двумя словами. "Я не знаю его. Но он точно крепкий орешек", – сказал тогда 45-й президент США. Глава Белого дома использовал идиоматическое выражение tough cookie. Дословно оно переводится как "твердое печенье", однако литературный перевод – "крепкий орешек".