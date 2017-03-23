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Общество

При рассмотрении законов в Думе учтут мнение россиян

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
При рассмотрении законов в Госдуме будет учитываться мнение россиян. Спикер Вячеслав Володин предложил проводить социологические опросы по законопроектам, вносимым или находящимся на рассмотрении в нижней палате.

Продолжение: Госдума заставила кабмин перенести заседание комиссии с региональной недели

прочитано 1068 раз

Об инициативе спикера  сообщил журналистам по итогам Совета Думы первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.

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"Аппарату Госдумы вместе с заместителем председателя Петром Толстым дано поручение провести переговоры и заключить соглашения с рядом социологических служб на предмет того, чтобы по важным проблемам, резонансным законопроектам мы могли иметь объективную оценку общественного мнения по той или иной законодательной инициативе", – сказал Мельников. По его мнению, это правильная инициатива, и она будет реализована.

Как писали Dni.Ru, в конце февраля Госдума обратилась к правительству с просьбой провести ревизию устаревших законопроектов, которые кабинет министров внес на рассмотрение палаты. В портфеле Госдумы сейчас находятся 257 законопроектов правительства, многие из которых утратили свою актуальность. Депутаты хотят разобраться с ними и навести порядок в законотворческом процессе.

Члены рабочей группы, занимающейся улучшением законотворческой работы, также предложили, что законопроекты депутатов должны сначала проходить через фильтры соответствующих фракций, которые дадут им оценку и помогут юридически правильно оформить проекта закона.

В декабре 2016 года спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу по совершенствованию механизмов законопроектной деятельности. Активное участие в ней приняли глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, глава комитета по регламенту и организационной работе Ольга Савастьянова, председатель комитета по природным ресурсам Николай Николаев, а также представители правового управления нижней палаты парламента. Вице-спикер палаты Иван Мельников возглавил эту группу.

23 марта 2017, 14:34

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