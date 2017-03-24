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Политика

Госдума заставила кабмин перенести заседание комиссии с региональной недели

Фото: GLOBAL LOOK press
Правительству следует учитывать график работы депутатов при планировании заседаний трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. Кабмину пришлось перенести встречу с 27 марта: на следующей неделе парламентарии разъезжаются по регионам.

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Работа с избирателями в регионах запланирована у депутатов на последнюю неделю каждого месяца. Правительство же назначило заседание трехсторонней комиссии – с участием кабмина, верхней и нижней палат парламента -на 27 марта. Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на это несоответствие в планах полномочному представителю правительства в нижней палате Александру Синенко.

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"Давайте все-таки исходить из того, что у нас есть регламент. Александр Юрьевич, работа депутатов определена: последняя неделя – это работа в регионах, это такая же неотъемлемая часть работы, как работа в зале заседаний. Можно ли на будущее все-таки учесть наш график работы?" – обратился председатель нижней палаты к Синенко.

На несовпадение рабочих графиков обратила внимание спикера во время своего выступления на пленарном заседании депутат Вера Ганзя. "Многие просто не попадают на эту комиссию. Это неправильный, я считаю, подход – передавать свои голоса и полномочия, надо самим участвовать в таких мероприятиях. Прошу вас подключиться", – попросила Володина парламентарий.

Речь идет о заседании трехсторонней комиссии, куда входят представители правительства, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. Как сообщалось, на заседании в понедельник планировалось решить вопрос о "распределении 10 миллиардов рублей на дороги до апреля", передает ТАСС.

Замечание Веры Ганзя Вячеслав Володин поддержал. "Давайте на будущее это учтем, Александр Юрьевич. Наша делегация в тот период времени, когда региональная неделя, должна быть в регионах. У нас просьба большая – разобраться, нужно при планировании учитывать (график работы депутатов)", – заключил спикер Госдумы, обращаясь к Синенко.

Позже председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам, единоросс Андрей Макаров сообщил собравшимся: правительство приняло решение провести заседание комиссии 24 марта, сразу после пленарного заседания Госдумы.

Автор: Федор Лопырев24 марта 2017, 16:13
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