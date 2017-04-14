Почему упало доверие к решениям ЕСПЧ

Спикер Госдумы заявил о снижении доверия к политизированным решениям Европейского суда по правам человека. В качестве примера вынесения такого вердикта Вячеслав Володин привел постановление ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане. По словам председателя нижней палаты парламента, подобны решения вызывают негативную реакцию не только в России, но и в других странах.

Решения Европейского суда по правам человека подрывают доверие к нему во многих странах. Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, это объясняется политизированностью многих вердиктов. В качестве примера председатель нижней палаты российского парламента привел постановление, которое было вынесено накануне и касалось дела о теракте в Беслане.



"Когда мы говорим о решениях ЕСПЧ, эти решения зачастую носят политизированный характер. Кстати, на это обращаем внимание не только мы, но и другие страны", – сказал Вячеслав Володин.

Об этом, по его словам, говорила Великобритания, обращая внимание на то, что "орган, который финансируют члены Совета Европы, принимает решения без учета национального законодательства". "Этот фактор должен учитываться, – цитирует его ТАСС. – Но ЕСПЧ это не учитывает".

Этот момент наряду с другими факторами и стал причиной ратификации Госдумой протокола №15 к Европейской конвенции по защите прав человека. В нем говорится о субсидиарной (дополняющей) роли Европейского суда по правам человека по отношению к национальным законодательствам. То есть ЕСПЧ начинает играть вспомогательную роль.

"Окончательную точку в вопросах вынесения решения со стороны ЕСПЧ все-таки принимает национальный суд, ориентируясь на национальное законодательство и знание ситуации непосредственно в стране, где решение принимается", – пояснил председатель Госдумы. Он отметил, что было бы правильно, если бы судьи ЕСПЧ запрашивали подробную информацию и выносили вердикты, основываясь на принципах состязательности сторон.

"Как это должно быть в любом суде".

В настоящее время, по словам спикера, судьи зачастую никого не спрашивают, в результате чего их вердикты носят политизированный характер. "Доверие к этим решениям снижается, – констатировал он. – Причем снижается не только с нашей стороны, а со стороны многих европейских стран".

При этом Вячеслав Володин подчеркнул, что "нужно делать все для того, чтобы помочь жителям Беслана – и в рамках тех решений, которые были реализованы, и чтобы регион дополнительно получал средства". В Минюсте, комментируя решение ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане, заявили, что "ряд выводов Европейского суда не обоснован, а использованная аргументация – неубедительна и не соответствует доказательствам, предоставленным российскими властями".