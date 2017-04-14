Почему упало доверие к решениям ЕСПЧ

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
партнеры
Понедельник 17 апреля
Лента новостей
19:33
Из машины "Почты России" выпал мешок с пенсиями
19:05
Пять признаков "нездорового" секса
18:39
Постаревшего Богдана Титомира перепутали с Жанной Агузаровой
18:07
Рублю предсказали скорое падение
18:03
Названа самая массовая профессия России
17:55
Задержан организатор теракта в Петербурге
17:42
Жуткие травмы раненых в теракте девушек
17:23
Парализованная фристайлистка Комиссарова впервые стала мамой
17:21
Ходорковский перечислил Навальному 60 тысяч долларов на выборы
17:21
ОНФ проверит качество дорог в регионах
16:53
Столичным детям предложили постричься под "Гитлера"
16:25
Россиянка попала в список самых красивых миллионерш
16:22
В Москве у супружеской пары изъяли 108 кг наркотиков
16:17
От чего зависит женская ревность
16:06
Кремль открестился от мнения телеведущего Киселева
16:06
Гулявшего по улицам медвежонка поймали в Подмосковье
15:43
Российский "Терминатор" напугал Запад
15:35
В Москве избили и ограбили тренера сборной России по футболу
15:26
"ЕР" за год спасла 30 тысяч обманутых дольщиков
15:20
В Москве пропала 17-летняя студентка
15:13
Известная телеведущая опозорилась своим фото
15:03
Как "Танцы со звездами" ломали Глафиру Тарханову
14:47
Жена Чубайса откровенно о ломке после наркотиков
14:41
Жителя Петрозаводска задержали за похищение лешего
14:33
На Пасху девочка-веган убила родителей
14:28
Режиссер "Дурака" Быков: Больной я просто
14:15
В России предложили бесплатно хоронить умерших
14:11
Шульгина интимно поздравила Валерию
14:10
В метро Санкт-Петербурга пассажир упал на рельсы
13:50
В чае со льдом увидели источник холеры
13:46
Бузова уничтожила свое свадебное платье
13:41
В Москве российский актер попал в больницу после нападения
13:41
Сколько Европа потеряла из-за антироссийских санкций
13:30
Во время пасхальной службы у священника украли MacBook и украшения
13:28
Сладкая жизнь самой красивой девушки России
13:26
Москву ждет масштабное обновление
13:24
Похитители на черном Merсedes схватили подростков в Москве
13:06
Прокатившийся в зорбе по Перми мужчина удивил прохожих (видео)
13:05
Отчаянная попытка водителя спасти "газель" попала на видео
12:58
Съемки порно остановили из-за ВИЧ у актера
12:57
Милонов возмутил россиян экстремизмом
12:54
Ведущая "Первого канала" о рождении третьего ребенка
12:51
Гонщица-трансгендер решила уйти в балет
12:50
Погибшего в Maserati москвича опознал отец
12:37
Автобус с детьми смыло с дороги (видео)
12:26
Боярская потеряла дар речи на съемках
12:19
Васильев набросился на обидчика Ходченковой
12:16
НКО стало проще получить президентские гранты
12:10
Родившая Седокова похвасталась фигурой в купальнике
12:02
Пенсионерка отдала "экстрасенсу" 2,7 миллиона рублей
11:59
Астрологический прогноз с 17 по 23 апреля
11:54
"Евровидение" изменило себе ради тяжелобольного артиста
11:52
Ученые усомнились в существовании космоса
11:25
Москвичей предупредили об опасности
11:07
В Москве ребенок насмерть обварился супом
10:58
Принцессу Лею убрали из "Звездных войн"
10:53
Мать защитила мужа Федоровой во время семейной ссоры
10:47
Россияне готовы к войне с США
10:42
Прогулку женщин с мертвой собакой сняли на видео
10:35
Найдены плюсы повышения пенсионного возраста
10:23
Мертвая женщина полгода пролежала на улице в Москве
10:21
Американцы допросили трехмесячного "террориста"
10:20
"Ингеоком" предложил минимальную цену строительства новых участков московского метро
10:12
Под Москвой столкнулись 20 машин
10:01
Сгоревший в Maserati москвич умер от удара по голове
09:45
Тренер по фитнесу прославилась благодаря волосам на теле
09:42
Эрдоган перехитрил Россию
09:36
Максакова объяснила свой отказ праздновать Пасху
09:20
В Москве грабители с пистолетом отобрали у жертвы машину и деньги
09:08
Москву парализовал ледяной шторм
08:56
Названы условия обнаружения пришельцев из других галактик
08:54
Удовиченко рассказала о разводе Гузеевой
08:18
ПДД серьезно изменят ради байкеров и велосипедистов
07:59
При пожаре в московском храме пострадали дети
18:34
Подробности смертельной аварии с Maserati в центре Москвы
18:21
У Филиппа Киркорова умерла младшая сестра
18:05
В США офицер попал под следствие за съемки в порно
17:41
Пассажир бросил водителя умирать в горящем Maserati
17:36
Теракт под Алеппо попал на видео
17:09
Максима Галкина отругали за яркий наряд в храме
16:42
Голая топ-модель поздравила с Пасхой (видео)
16:27
Проводить ракетные пуски Северную Корею заставляют США
16:06
Покалеченного Степанова заперли в психбольнице
15:35
На Украине в куличах разглядели угрозу нацбезопасности
15:11
Экипаж МЧС спас запутавшуюся в проводах чайку (видео)
14:51
Бывший муж Аллегровой остался без друзей в тюрьме
14:29
Путин встретил Пасху в Москве
14:17
Андрей Разин раскрыл причину смерти сына
13:49
Петербургский теракт грозят повторить в Лондоне
13:18
В аэропортах Индии объявлена тревога
13:03
Беспилотник снял на видео отчаянную атаку пеликана
12:50
При пожаре на севере Москвы погиб человек
12:45
"Мисс Россия 2017" стала блондинка
12:27
Ракетные испытания КНДР провалились под наблюдением США
12:11
В Татарстане школьница умерла после падения с лошади
11:50
Дорогу в аэропорт Петербурга перекрыло озеро (видео)
11:37
Телевизор убил ребенка в Ульяновской области
11:29
Пугачева встретила день рождения в откровенном платье
11:03
Брата Саакашвили заставляют покинуть Украину
10:40
В аэропорту Нью-Йорка произошла эвакуация из-за гранаты
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пассажир бросил водителя умирать в горящем Maserati
Максакова объяснила свой отказ праздновать Пасху
Пугачева встретила день рождения в откровенном платье
Киркоров показал гастрольную жену
Максима Галкина отругали за яркий наряд в храме
ПДД серьезно изменят ради байкеров и велосипедистов
Политика

Почему упало доверие к решениям ЕСПЧ

Здание Европейского суда по правам человека. Фото: wikipedia.org
Спикер Госдумы заявил о снижении доверия к политизированным решениям Европейского суда по правам человека. В качестве примера вынесения такого вердикта Вячеслав Володин привел постановление ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане. По словам председателя нижней палаты парламента, подобны решения вызывают негативную реакцию не только в России, но и в других странах.
прочитано 1394 раза

Решения Европейского суда по правам человека подрывают доверие к нему во многих странах. Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, это объясняется политизированностью многих вердиктов. В качестве примера председатель нижней палаты российского парламента привел постановление, которое было вынесено накануне и касалось дела о теракте в Беслане.

ПО ТЕМЕ

Госдума поддержала изменение роли ЕСПЧ

Как Европа вмешивается в российское законодательство

Госдума поможет Москве с расселением хрущевок

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Когда мы говорим о решениях ЕСПЧ, эти решения зачастую носят политизированный характер. Кстати, на это обращаем внимание не только мы, но и другие страны", – сказал Вячеслав Володин.

Об этом, по его словам, говорила Великобритания, обращая внимание на то, что "орган, который финансируют члены Совета Европы, принимает решения без учета национального законодательства". "Этот фактор должен учитываться, – цитирует его ТАСС. – Но ЕСПЧ это не учитывает".

Этот момент наряду с другими факторами и стал причиной ратификации Госдумой протокола №15 к Европейской конвенции по защите прав человека. В нем говорится о субсидиарной (дополняющей) роли Европейского суда по правам человека по отношению к национальным законодательствам. То есть ЕСПЧ начинает играть вспомогательную роль.

"Окончательную точку в вопросах вынесения решения со стороны ЕСПЧ все-таки принимает национальный суд, ориентируясь на национальное законодательство и знание ситуации непосредственно в стране, где решение принимается", – пояснил председатель Госдумы. Он отметил, что было бы правильно, если бы судьи ЕСПЧ запрашивали подробную информацию и выносили вердикты, основываясь на принципах состязательности сторон.

"Как это должно быть в любом суде".

В настоящее время, по словам спикера, судьи зачастую никого не спрашивают, в результате чего их вердикты носят политизированный характер. "Доверие к этим решениям снижается, – констатировал он. – Причем снижается не только с нашей стороны, а со стороны многих европейских стран".

При этом Вячеслав Володин подчеркнул, что "нужно делать все для того, чтобы помочь жителям Беслана – и в рамках тех решений, которые были реализованы, и чтобы регион дополнительно получал средства". В Минюсте, комментируя решение ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане, заявили, что "ряд выводов Европейского суда не обоснован, а использованная аргументация – неубедительна и не соответствует доказательствам, предоставленным российскими властями".

Автор: Дмитрий Куклин14 апреля 2017, 11:45

Политика

Лавров предупредил зарвавшегося Трампа об атаке
Взволнованный Абэ ждет откровенной беседы с Путиным
Лондон заманивает Москву в свою команду
Горбачев: Холодная война близко

Шоу-бизнес

Постаревшего Богдана Титомира перепутали с Жанной Агузаровой
Заворотнюк покинула Россию после скандала с долгами
Как "Танцы со звездами" ломали Глафиру Тарханову
Шульгина интимно поздравила Валерию

Проишествия

В Москве российский актер попал в больницу после нападения
Прогулку женщин с мертвой собакой сняли на видео
В Москве ребенок насмерть обварился супом
Теракт под Алеппо попал на видео

Lifestyle

Режиссер "Дурака" Быков: Больной я просто
Боярская потеряла дар речи на съемках
Принцессу Лею убрали из "Звездных войн"
Вышел трейлер восьмого эпизода "Звездных войн" (видео)
Шоу-бизнес

Максакова объяснила свой отказ праздновать Пасху

Оперная дива высказалась на своей страничке в Facebook
Шоу-бизнес

Мать защитила мужа Федоровой во время семейной ссоры

Популярная ведущая дала откровенное интервью
Спорт

Парализованная фристайлистка Комиссарова впервые стала мамой

Спортсменка родила сына
Шоу-бизнес

Постаревшего Богдана Титомира перепутали с Жанной Агузаровой

Певец явился на эфир к Ивану Урганту в странном наряде

Гороскоп

Астрологический прогноз с 17 по 23 апреля
"Бандитское" прошлое мешает сыну Любови Полищук
Алла Пугачева снова станет бабушкой
Названа причина неудач Василия Степанова

Фоторепортажи

Сладкая жизнь самой красивой девушки России
Тренер по фитнесу прославилась благодаря волосам на теле
Путин встретил Пасху в Москве
"Мисс Россия 2017" стала блондинка

Спорт

Шарапова пожаловалась на травлю
Роналду заставил незнакомку молчать после изнасилования
Липницкая избегает контуженного в Чечне отца
Итальянские волейболистки снялись без трусов (фото)

Регионы

Пенсионерка отдала "экстрасенсу" 2,7 миллиона рублей
Прокатившийся в зорбе по Перми мужчина удивил прохожих (видео)
Ростовский диакон устроил стриптиз-шоу в ночном клубе
Россиянка сдала ГИБДД пьяного изменщика-мужа
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru