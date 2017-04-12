Госдума поддержала изменение роли ЕСПЧ

Госдума ратифицировала протокол, который вносит изменения в Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Комитет министров Совета Европы одобрил его почти четыре года назад и затем открыл его для подписания.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что ратификация протокола к Европейской конвенции по правам человека - "это важнейшее событие". По его словам, оно "ставит Европейский суд по правам человека в субсидиарное положение к национальным правовым системам, в том числе правовой системе России".



Депутат пояснил, что изменится с ратификацией протокола. "Теперь, по сути, вмешательство в различные громкие судебные досье, когда ЕСПЧ принимает, как мы считаем, заранее ангажированные решения в противовес позиции России, будут не то, чтобы исключены, но будут носить скорее консультативный характер для нашей правовой системы и общества", – сказал Слуцкий.

Он отметил, что принятие такого решения российскими законодателями важно для модернизации Европейского суда по правам человека. И теперь суд, сказал законодатель, "начинает играть именно вспомогательную роль". То есть, национальное законодательство является приоритетным.

"Ратификация Протокола №15 к Европейской конвенции по правам человека – это важнейшее событие, которое ставит Европейский суд по правам человека в субсидиарное положение к национальным правовым системам, в том числе правовой системе России"

Как отмечает "Интерфакс", ратифицированный документ, в частности, сокращает срок на обращение с жалобами в ЕСПЧ – с полугода до четырех месяцев. Кроме того, протокол упрощает критерий приемлемости жалоб. Это значит, что Европейский суд по правам человека объявляет неприемлемой любую индивидуальную жалобу, если сочтет, что заявитель не понес значительный ущерб.

Пятнадцатый протокол также разрешает Палатам Европейского суда уступать свою юрисдикцию в пользу Большой Палаты вне зависимости от возможных возражений сторон разбирательства. Кроме того, в преамбулу Конвенции включается указание на принцип, согласно которому государства несут основную ответственность за обеспечение прав и свобод, гарантированных Конвенцией и протоколами к ней, и пользуются при этом свободой усмотрения, надзор в отношении реализации которой осуществляется ЕСПЧ.