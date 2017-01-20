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Как Европа вмешивается в российское законодательство

Фото: GLOBAL LOOK press/Caro
Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс раскритиковал решение Конституционного суда России по делу ЮКОСа. Он считает, что вердикт имеет далеко идущие последствия для защиты прав человека.
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По мнению Муйжниекса, действия Конституционного суда ослабляют гарантии недопущения возможных государственных злоупотреблений и ставят под угрозу целостность и легитимность системы Европейской конвенции о правах человека. При этом политик почему-то диктует России правила принятия законов: комиссар призвал Москву изменить документ, который дает право запрещать исполнение решений Страсбургского суда.

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В октябре 2016 года Нилс Муйжниекс отменил визит в Россию – тогда европейский политик сослался на некие "неприемлемые ограничения программы поездки, навязанные российскими властями". На Смоленской площади позже пояснили, что никаких договоренностей о поездке Муйжниекса вообще не было. Дипломаты выразили готовность к продолжению консультаций по поводу визита, если комиссар Совета Европы "будет придерживаться деполитизированного и беспристрастного подхода при выполнении своего мандата".


Конституционный суд России 19 января признал невозможным исполнение решения ЕСПЧ о выплате акционерам ЮКОСа компенсации в 1,866 миллиарда евро. Суд постановил, что этот вердикт не соответствует нормам Конституции России, что дает ей право не выполнять его. При этом отмечалось, что Россия уважает решения Страсбургского суда и будет исполнять те постановления, которые не противоречат основному национальному закону.

В 2014 году ЕСПЧ обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа компенсации за нарушение их прав на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство. Суд пришел к выводу, что компания-заявитель понесла материальный ущерб вследствие ретроспективного взыскания штрафов за налоговые правонарушения за 2000 и 2001 годы (1,3 миллиарда евро) и 7-процентного исполнительского сбора на эти штрафы (0,5 миллиарда евро).


Министерство юстиции как государственный орган, на который возложена обязанность по исполнению постановления ЕСПЧ, пришло к выводу, что реализовано оно быть не может. По мнению Минюста, Страсбургский суд основывался на таких толкованиях Конвенции о защите прав человека, которые расходятся с Конституцией России. Для придания официального характера такого отказа накануне Конституционный суд собрался на специальное заседание.

После вынесения решения было отмечено, что  деятельность ЮКОСа  как злостного неплательщика налогов, с учетом занимаемого ею места в экономике страны, имела "праворазрушающий эффект". Компания под руководством Михаила Ходорковского использовала изощренные схемы ухода от налогов и после ликвидации оставила за собой непогашенную задолженность в 227 миллиардов рублей.


Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский после того, как в 2013 году его помиловал президент Владимир Путин, сбежал в Швейцарию. Но и там его настигло европейское правосудие. В ноябре 2016 года ирландское Бюро по расследованию дел о мошенничестве потребовало от некогда могущественного олигарха доказать легальность происхождения 100 миллионов евро. Эта сумма была заблокирована на счетах Ходорковского по запросу полиции Ирландии еще в 2011 году.


В конце 2015-го Ходорковский был объявлен в международный розыск по обвинению в причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году. До этого экс-глава ЮКОСа отбывал наказание по делу о мошенничестве и финансовых преступлениях.

Несмотря на свое обещание не заниматься политикой, Ходорковский активно пытается влиять на политические процессы в России. В сентябре 2016 года телеканал НТВ показал фильм "18 друзей Ходорковского", в котором рассказывается о том, как функционирует черная касса проекта "Открытая Россия", возглавляемого беглым олигархом, через которую он спонсировал некоторых кандидатов на выборах в Госдуму.

Автор: Александр Комаров20 января 2017, 15:55

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