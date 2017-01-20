Как Европа вмешивается в российское законодательство

Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс раскритиковал решение Конституционного суда России по делу ЮКОСа. Он считает, что вердикт имеет далеко идущие последствия для защиты прав человека.

По мнению Муйжниекса, действия Конституционного суда ослабляют гарантии недопущения возможных государственных злоупотреблений и ставят под угрозу целостность и легитимность системы Европейской конвенции о правах человека. При этом политик почему-то диктует России правила принятия законов: комиссар призвал Москву изменить документ, который дает право запрещать исполнение решений Страсбургского суда.

В октябре 2016 года Нилс Муйжниекс отменил визит в Россию – тогда европейский политик сослался на некие "неприемлемые ограничения программы поездки, навязанные российскими властями". На Смоленской площади позже пояснили, что никаких договоренностей о поездке Муйжниекса вообще не было. Дипломаты выразили готовность к продолжению консультаций по поводу визита, если комиссар Совета Европы "будет придерживаться деполитизированного и беспристрастного подхода при выполнении своего мандата".

Конституционный суд России 19 января признал невозможным исполнение решения ЕСПЧ о выплате акционерам ЮКОСа компенсации в 1,866 миллиарда евро. Суд постановил, что этот вердикт не соответствует нормам Конституции России, что дает ей право не выполнять его. При этом отмечалось, что Россия уважает решения Страсбургского суда и будет исполнять те постановления, которые не противоречат основному национальному закону.

В 2014 году ЕСПЧ обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа компенсации за нарушение их прав на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство. Суд пришел к выводу, что компания-заявитель понесла материальный ущерб вследствие ретроспективного взыскания штрафов за налоговые правонарушения за 2000 и 2001 годы (1,3 миллиарда евро) и 7-процентного исполнительского сбора на эти штрафы (0,5 миллиарда евро).

Министерство юстиции как государственный орган, на который возложена обязанность по исполнению постановления ЕСПЧ, пришло к выводу, что реализовано оно быть не может. По мнению Минюста, Страсбургский суд основывался на таких толкованиях Конвенции о защите прав человека, которые расходятся с Конституцией России. Для придания официального характера такого отказа накануне Конституционный суд собрался на специальное заседание.

После вынесения решения было отмечено, что деятельность ЮКОСа как злостного неплательщика налогов, с учетом занимаемого ею места в экономике страны, имела "праворазрушающий эффект". Компания под руководством Михаила Ходорковского использовала изощренные схемы ухода от налогов и после ликвидации оставила за собой непогашенную задолженность в 227 миллиардов рублей.

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский после того, как в 2013 году его помиловал президент Владимир Путин, сбежал в Швейцарию. Но и там его настигло европейское правосудие. В ноябре 2016 года ирландское Бюро по расследованию дел о мошенничестве потребовало от некогда могущественного олигарха доказать легальность происхождения 100 миллионов евро. Эта сумма была заблокирована на счетах Ходорковского по запросу полиции Ирландии еще в 2011 году.





В конце 2015-го Ходорковский был объявлен в международный розыск по обвинению в причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году. До этого экс-глава ЮКОСа отбывал наказание по делу о мошенничестве и финансовых преступлениях.

Несмотря на свое обещание не заниматься политикой, Ходорковский активно пытается влиять на политические процессы в России. В сентябре 2016 года телеканал НТВ показал фильм "18 друзей Ходорковского", в котором рассказывается о том, как функционирует черная касса проекта "Открытая Россия", возглавляемого беглым олигархом, через которую он спонсировал некоторых кандидатов на выборах в Госдуму.