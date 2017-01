Как Европа вмешивается в российское законодательство

По мнению Муйжниекса, действия Конституционного суда ослабляют гарантии недопущения возможных государственных злоупотреблений и ставят под угрозу целостность и легитимность системы Европейской конвенции о правах человека. При этом политик почему-то диктует России правила принятия законов: комиссар призвал Москву изменить документ, который дает право запрещать исполнение решений Страсбургского суда.

В октябре 2016 года Нилс Муйжниекс отменил визит в Россию – тогда европейский политик сослался на некие "неприемлемые ограничения программы поездки, навязанные российскими властями". На Смоленской площади позже пояснили, что никаких договоренностей о поездке Муйжниекса вообще не было. Дипломаты выразили готовность к продолжению консультаций по поводу визита, если комиссар Совета Европы "будет придерживаться деполитизированного и беспристрастного подхода при выполнении своего мандата".

Constitutional Court absolves #Russia from paying $2bln to ex-#Yukos shareholders https://t.co/4QrrZPlFGm pic.twitter.com/SdERwU3E9v