Порошенко получит очередную пощечину от Москвы

У Киева нет шансов выиграть в Международном суде ООН в Гааге, уверены эксперты. Более того – разбирательство может выйти боком самой Украине.

Многие восприняли действия Украины, которая подала иск против России в Международный суд ООН, как сознательное издевательство. Киев обвинил Москву в нарушении двух конвенций – по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации, что, учитывая его репутацию, выглядело по меньшей мере лицемерно.

Президент Украины Петр Порошенко громогласно пообещал предоставить международному сообществу доказательства "вины" России. По традиции эти слова не нашли подтверждения, и теперь Киеву предстоит долгий процесс, в ходе которого мир сможет убедиться в отсутствии у него аргументов.

"Рассмотрение иска совершенно точно затянется надолго. В практике работы суда подобные дела — процесс неторопливый и размеренный. Я прогнозирую, что это не один год займет. У меня нет сомнений, что правда на российской стороне", – цитирует газета "Известия" председателя комитета по международным делам Совета Федерации Константина Косачева.

Історична мить: з 6 березня Україна представлятиме докази

злочинів Росії в Міжнародному суді ООН у Гаазі.



Правда сильніша за зброю! pic.twitter.com/4yYztvi3OD — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 марта 2017 г.

"Даже неплохо, что Украина организовала этот процесс, потому что никаких шансов выиграть дело у нее нет. У России же есть хорошая возможность опровергнуть спекуляции, которыми Киев занимается уже несколько лет", – отметил член совета по международно-правовым вопросам при Министерстве иностранных дел России, доктор юридических наук Владимир Котляр.

Стремясь выставить Россию в неприглядном свете, Порошенко нарвался на символическую пощечину. Во-первых, ни одно из его обвинений не было подкреплено доказательствами, и дело стало разваливаться буквально на глазах. Во-вторых, у международного сообщества появились вопросы к самому Киеву.

"Украина сейчас, мягко говоря, не очень хорошо выглядит, учитывая все происходящее в стране", – подчеркнул член Постоянной палаты третейского суда в Гааге, российский дипломат и правовед Станислав Черниченко. Впрочем, ждать быстрых результатов разбирательства не приходится, в особенности учитывая тактику Киева, который продолжает уклоняться от диалога по существу и выдвигает голословные обвинения.