Хвастун Порошенко пригрозил Москве "историческим" судом

Президент Украины Петр Порошенко сообщил об "историческом моменте" – по его словам, страна готова предоставить Международному суду ООН в Гааге доказательства "преступлений России". Киев считает, что Москва нарушила две конвенции.

Вот уже несколько лет украинские политики предъявляют России разные обвинения, обещая предоставить доказательства своих слов. В очередной раз с подобным заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко.

"Исторический момент: 6 марта Украина представит доказательства преступлений России в Международном суде ООН в Гааге. Правда сильнее оружия!" – написал он на своей странице в Twitter.

Слушания по иску Киева назначены на 6 марта. Порошенко не удержался и за несколько часов до разбирательства похвастался началом процесса и якобы наличием доказательств.

Історична мить: з 6 березня Україна представлятиме докази

злочинів Росії в Міжнародному суді ООН у Гаазі.



Правда сильніша за зброю! pic.twitter.com/4yYztvi3OD — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 марта 2017 г.

Украина обвиняет Россию в нарушении двух конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, передает Russia Today. Многие посчитали это откровенной издевкой: на Украине националистические организации получают одобрение со стороны государства, а общественное мнение склоняют к поддержке боевиков, если они действуют против России и ее граждан.

Напомним, что днем ранее Порошенко выступил с антироссийскими заявлениями. "Есть только одно время и одно место для того, чтобы противостоять российском реваншизму. Время – сейчас. Место – Украина", – написал он. Что украинский лидер имел ввиду под реваншизмом, неизвестно.