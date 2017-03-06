Хвастун Порошенко пригрозил Москве "историческим" судом
Вот уже несколько лет украинские политики предъявляют России разные обвинения, обещая предоставить доказательства своих слов. В очередной раз с подобным заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко.
"Исторический момент: 6 марта Украина представит доказательства преступлений России в Международном суде ООН в Гааге. Правда сильнее оружия!" – написал он на своей странице в Twitter.
Слушания по иску Киева назначены на 6 марта. Порошенко не удержался и за несколько часов до разбирательства похвастался началом процесса и якобы наличием доказательств.
Історична мить: з 6 березня Україна представлятиме докази— Петро Порошенко (@poroshenko) 6 марта 2017 г.
злочинів Росії в Міжнародному суді ООН у Гаазі.
Правда сильніша за зброю! pic.twitter.com/4yYztvi3OD
Украина обвиняет Россию в нарушении двух конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, передает Russia Today. Многие посчитали это откровенной издевкой: на Украине националистические организации получают одобрение со стороны государства, а общественное мнение склоняют к поддержке боевиков, если они действуют против России и ее граждан.
Напомним, что днем ранее Порошенко выступил с антироссийскими заявлениями. "Есть только одно время и одно место для того, чтобы противостоять российском реваншизму. Время – сейчас. Место – Украина", – написал он. Что украинский лидер имел ввиду под реваншизмом, неизвестно.
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