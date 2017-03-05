Дональд Трамп завербовал Тони Блэра

В Белом доме состоялись тайные переговоры президента США Дональда Трампа и бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Предположительно, британский политик станет советником главы государства.

Политик из Великобритании Тони Блэр за последний год неоднократно встречался с руководством США. Так, в феврале 2017 года он провел переговоры с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером – предположительно, в ходе беседы поднималась тема о назначении британского политика спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку. Несколько похожих встреч прошли и в 2016 году.

Примечательно, что у Блэра нет гражданства США: он не может занимать официальные должности в правительстве страны. Тем не менее Дональд Трамп имеет право назначить его своим советником.

Официальный представитель экс-министра уже отреагировал на сообщения о переговорах Блэра и Трампа, передает Daily Mail. По его словам, все сообщения об этом ни что иное, как выдумка.

Напомним, ранее Тони Блэр занимал должность спецпосланника ЕС, США, Россия и ООН на Ближнем Востоке. Предположительно, его знания и контакты смогут сыграть на руку Трампу при проведении внешней политики в этом регионе.

В конце января президент США Дональд Трамп провел встречу с нынешний премьер-министров Великобритании Терезой Мэй. Примечательно, что это были первые официальные переговоры американского лидера с представителем иностранного государства после инаугурации.