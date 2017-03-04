Трамп срывает важную сделку с Россией

Президент США Дональд Трамп решил отложить подготовку соглашения с Москвой по борьбе с запрещенным в России и других странах "Исламским государством". Это может быть связано с давлением на команду Трампа, которое вызвано обвинениями в контактах с Москвой.

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Скептицизм Трампа о заключении сделки с Россией также связан с ростом влияния его советников, которые заняли жесткую позицию в отношении Москвы. В частности речь идет о министре обороны Джеймсе Мэттисе и новом советнике по нацбезопасности Герберте Макмастере. По данным Associated Press, Макмастер заявил, что Россия и Китай хотят перевернуть существующий мировой порядок.

Кроме того, европейские партнеры также призывают Вашингтон не идти на преждевременные уступки Москве, отмечая, что соглашение несет большие риски. При этом они призывают Трампа сосредоточиться на важности объединения усилия США и Европы для противостояния России.

Отмечается, что препятствием для сотрудничества с Россией могут стать сообщения о том, что Москва якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В свою очередь директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов заявил, что все подобные заявления носят голословный характер, передает РИА Новости.

Напомним, в конце февраля пресс-секретарь президента США Шон Спайсер анонсировал, что Дональд Трамп попытается заключить "сделку" с Россией по борьбе с терроризмом и экономике. В Кремле отмечали, что видят некоторое совпадение интересов Москвы и Вашингтона в области борьбы с терроризмом.