США подготовились к похоронам Клинтон

Госдепартамент США готовился к похоронам Хиллари Клинтон в 2010 году. Об этом свидетельствует служебная переписка ведомства, попавшая в сеть из-за небрежности самой госпожи госсекретаря.

Подготовку к похоронам поручили помощнице занимавшей в то время пост госсекретаря США Хиллари Клинтон – Хуме Абедин. Тайны внешнеполитического ведомства стали явными благодаря правительственной контрольной группе Judicial Watch, которая обнародовала 29 марта более тысячи страниц документов госдепа.

В многостраничных файлах переписки обнаружилось и письмо, направленное Хуме Абедин начальников протокола государственного департамента США Каприсией Маршалл. Датировано послание 23 февраля 2010 года.

В письме Маршалл сообщала, что ее буквально завалили просьбами подготовить похороны для Клинтонов. Незадолго перед этим Билл Клинтон попал в больницу с жалобами на боли в груди, экс-президента прооперировали. "Все необходимо спланировать, пока они с нами", – писала Маршалл в письме, адресованном Абедин.

Как писали Dni.Ru, Хума стала ближайшим помощником, тенью и наперсницей Клинтон в весьма юном возрасте. "Без нее Хиллари даже за порог не ступит", – вспоминала консультантка Клинтон Мэнди Грюнвальд. Взломанная переписка Хиллари показала, что отношения между блондинкой и брюнеткой были далеки от платонических.

В 2012-м группа конгрессменов-республиканцев выяснила, что трое ближайших родственников Хумы Абедин – мать, брат и покойный отец – состояли в запрещенной во многих странах экстремистской организации "Братья-мусульмане". Газета Washington Post назвала эти обвинения "бредом параноика", скандал замяли. Однако аналитики не исключают, что Хума действительно обеспечивала связь между тогдашним главой госдепа и ближневосточными радикалами. Все эти подробности всплыли во время президентской кампании Клинтон, когда была опубликована служебная переписка, которую экс-госсекретарь хранила на домашнем компьютере.