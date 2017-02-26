Фильм о Хиллари Клинтон стал главным провалом года

В Лос-Анджелесе состоялась 37-я церемония награждения самой известной антипремии в мировом кинематографе. "Золотая малина" традиционно считается антиподом "Оскара" и притягивает к себе, порой, не меньшее внимание.

Худшим фильмом года на премии "Золотая малина" была признана документальная картина "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии". При этом автор ленты Динеша Д'Соуза был признан худшим режиссером и исполнителем главной мужской роли "Я чувствую себя оскорбленным вами. Но все равно это просто фантастика. Моим поклонникам понравится то, что вы ненавидите меня", – цитирует ТАСС кинодела.

К его чести стоит отметить, что режиссер и актер индийского происхождения стал одним из немногих номинантов на "Золотую малину", который не побоялся лично прийти на церемонию награждения и встретиться с многочисленными критиками лицом к лицу. Однако от дальнейшего разгрома его картины не спасло даже это.

За "Америку Хиллари" "Золотую малину" получила и Беки Тернер, которая воплощала на экране образ бывшего госсекретаря США. Таким образом, фильм получил сразу четыре позорные награды. Примечательно, что столько же забрал голливудский блокбастер "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости".

В этом случае критики признали худшим сценарий картины. Кроме того, "Золотую малину" выдали исполнителю роли второго плана Джесси Айзенбергу, сыгравшему эксцентричного миллиардера Лекса Лютера, а также самим "Бэтмену" и "Супермену" – Бену Аффлеку и Генри Кавиллу. Их жюри признало Худшим сценическим ансамблем.

Но не всегда вручение "Золотой малины" значит удар по самолюбию. Так, награду за искупление грехов получил актер и режиссер Мел Гибсон. В конце прошлого года в прокат вышла первая за последние десять лет режиссерская работа Гибсона – военная драма "По соображениям совести". Картина была выдвинута на премию "Оскар" в шести номинациях. Сам Мел Гибсон перестал быть в Голливуде изгоем – его репутацию сильно подмочили начавшиеся десять лет назад проблемы с алкоголем, препирательства с полицией и сомнительные высказывания о евреях и женщинах.