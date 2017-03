Клинтон поразила своими блинами

Дочь четы Клинтон приготовила блюдо в честь Национального дня блинчиков. Однако многих испугал яркий цвет пищи. "Как много в них шпината?" – аккуратно поинтересовался телеведущий Руп Рэй в социальной сети Twitter.

Другие пользователи Сети были более резки в своих отзывах по поводу кулинарного мастерства Челси Клинтон. "Будто это нечто, что выплюнула моя собака", – написал один из них. "Мой традиционный полуночный перекус из кучи игуан", – поддержал его журналист Бэн Хэнсток.

Подписчик Клинтон под ником Crawf33 разглядел в блинах Челси знаменитых персонажей мультфильма "Черепашки-ниндзя". "Покойтесь с миром, Леонардо, Донателло, Рафаэль и Микеланджело. Мы будем скучать", – пошутил он.

Spinach pancakes for #NationalPancakeDay (we won't eat them all tonight although Charlotte would if we let her)! pic.twitter.com/9zgWZ0k94W