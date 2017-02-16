Хиллари Клинтон объявили угрозой для США

В рамках учебного курса для военнослужащих США экс-госсекретарь Хиллари Клинтон представлена как угроза для национальной безопасности страны. Бывшему кандидату в президенты от демократов посвятили отдельную презентацию.

В учебном плане Хиллари Клинтон стоит в одном ряду с убийцами и распространителями засекреченной информации спецслужб. Экс-госсекретарь считается внутренней угрозой, то есть лицом, имеющим доступ к охраняемой территории и представляющим для нее серьезную опасность, сообщает The Washington Times.

Среди прочих преступников, перечисленных в курсе подготовки для солдат, значатся информаторы WikiLeaks Эдвард Сноуден и Челси Мэннинг, а также Нидаль Хасан и Аарон Алексис, совершившие массовые убийства американских военнослужащих. В перечне оказался и генерал в отставке Дэвид Петреус, раскрывший в своей биографии госсекреты США.

В статусе госсекретаря Клинтон использовала для правительственной переписки персональную почту, а не более защищенный сервер, отметило издание. По данным ФБР, конфиденциальные сведения могли стать достоянием общественности.

Лекцию об угрозах нацбезопасности прочитали военнослужащим базы Fort Leonard Wood в штате Миссури. Курс был подготовлен Главным управлением сухопутных войск США.

Напомним, что после обнародования информации о письмах Клинтон в Америке разгорелся скандал. Политик передала властям содержимое своего сервера, но часть сообщений удалила, заявив, что они были личными. В июле 2016 года генпрокурор США Лоретта Линч решила не предъявлять обвинений экс-госсекретарю, хотя Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании намекал на сомнительное содержание "личных писем" демократа.