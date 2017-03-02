Спасут ли Порошенко звонки Путину
Пресс-служба президента Украины распространила утром 2 марта информацию о двух телефонных разговорах Путина и Порошенко, которые состоялись в конце января – начале февраля во время обострения ситуации на юго-востоке Украины. По утверждению официального Киева, лидеры двух стран говорили о происходящем в Донбассе, также обсуждалась судьба режиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко.
Днем ранее "Коммерсант" писал о том, что Владимир Путин и Петр Порошенко не прерывают контакты. Газета располагает информацией о четырех телефонных разговорах президентов с начала 2017 года. Издание утверждает, что последний разговор состоялся 21 февраля по инициативе украинской стороны и длился около 20 минут. Правда, эти контакты по понятным причинам не афишируются: если о них будут регулярно сообщать, критики украинского президента в радикальном лагере получат очередной повод обвинить его в сговоре с агрессором за спиной народа.
События, которые в последние недели происходят в Донбассе, способны серьезно пошатнуть кресло под украинским президентом. В конце февраля ВСУ резко обострили ситуацию на линии разграничения с самопровозглашенными республиками. Фактически украинские войска пошли в наступление на позиции ополченцев, в контролируемой Киевом Авдеевке на улицах появились танки и другая тяжелая техника. Тем самым военные подставили под удар мирное население многотысячного города.
Петр Порошенко в этот момент находился с визитом в Германии и, казалось бы, обострение обстановки у него на родине должно было сыграть на руку президенту. Заявив во всеуслышание, что виноваты в развязывании боевых действий ополченцы ДНР и ЛНР, Порошенко спешно покинул Берлин, прервав свой официальный визит.
Уже скоро. #Украина #Порошенко #ЩеНеВмерла #Политика #Россия #Путин pic.twitter.com/2BInvDuYh7— Коршок Елизавета (@MGvardiyaLPR) 27 февраля 2017 г.
Но дальше события стали развиваться отнюдь не в пользу киевской власти. Украинские националисты не без поддержки депутатов Верховной рады, видимо, желая переплюнуть военных, пошли еще дальше. Они перекрыли единственную железнодорожную ветку, соединяющую Донбасс и Украину, по которой из неподконтрольных Киеву районов в Незалежную шли поезда с углем. Радикалы объяснили свои действия борьбой с контрабандой, якобы спрятанной в вагонах. И все бы ничего, но через несколько дней выяснилось, что Украина попросту замерзнет без донбасского угля. На нем работают десятки электростанций не только на линии соприкосновения, но и в центральной части государства.
Правительству пришлось срочно вводить режим чрезвычайной ситуации в энергетике. В семи областях Украины уже на днях могут начаться веерные отключения электроэнергии. Таким образом, блэкаут на Украине может стать довольно болезненным ударом для Порошенко, решившего развязать новую бойню в Донбассе.
В этой ситуации украинский лидер, видимо, решил применять любые меры, чтобы не попасть под горячую руку националистов и усидеть в президентском кресле. Поняв, что Европа ему уже вряд ли сможет помочь, Порошенко стал названивать в Кремль. Кстати, в администрации украинского президента итоги его бесед с Владимиром Путиным оценили как безрезультатные. Получается, что спасения в Москве Порошенко найти не удалось.
#прикол #путин #ржака #обама #порошенко pic.twitter.com/mugZJdXF1r— Путин VS Порошенко (@vs_irg) 1 августа 2016 г.
Но на этом проблемы не на шутку перепугавшейся киевской власти не закончились. Лидеры ДНР и ЛНР объявили о национализации украинских предприятий, расположенных на территории республик. Их было решено перевести под внешнее управление с 00 часов 1 марта. Также Донбасс решил полностью прекратить поставки топлива на Украину.
Эксперты отмечают, что производимая на предприятиях Донбасса продукция вполне конкурентоспособна и имеет постоянных покупателей за рубежом. Приближенные к украинской власти олигархи на днях объявили, что экспортная выручка от заводов и фабрик на территориях ДНР и ЛНР составляет ежегодно 5 миллиардов долларов. Для Украины, и так испытывающей немалые финансовые трудности, потеря доходов от десятков предприятий Донбасса станет серьезным ударом по экономике.
Вторая блокада Донбасса началась: националисты перекрывают дорогиhttps://t.co/m8pv39CxE9#донбасс #блокада #украина pic.twitter.com/Dw5kT9MS6K— Телеканал ЗВЕЗДА (@zvezdanews) 2 марта 2017 г.
Решение о национализации украинских предприятий в ДНР и ЛНР глава Донецкой народной республики Александр Захарченко назвал "гвоздем в крышку гроба". Он убежден, что Украина как государство прекратит свое существование через 60 дней. Сколько раз за это время Петр Порошенко еще позвонит Владимиру Путину, сказать трудно, но можно с уверенностью констатировать, что поддержку в Москве он сможет найти только в случае радикальных изменений в проводимой им политике.
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