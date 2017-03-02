Спасут ли Порошенко звонки Путину

В Кремле подтвердили информацию о телефонных переговорах Владимира Путина и Петра Порошенко во время последнего обострения в Донбассе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал раскрывать детали разговоров, но, очевидно, что украинский лидер сейчас хватается за любую соломинку для того, чтобы усидеть в кресле.

Пресс-служба президента Украины распространила утром 2 марта информацию о двух телефонных разговорах Путина и Порошенко, которые состоялись в конце января – начале февраля во время обострения ситуации на юго-востоке Украины. По утверждению официального Киева, лидеры двух стран говорили о происходящем в Донбассе, также обсуждалась судьба режиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко.

Днем ранее "Коммерсант" писал о том, что Владимир Путин и Петр Порошенко не прерывают контакты. Газета располагает информацией о четырех телефонных разговорах президентов с начала 2017 года. Издание утверждает, что последний разговор состоялся 21 февраля по инициативе украинской стороны и длился около 20 минут. Правда, эти контакты по понятным причинам не афишируются: если о них будут регулярно сообщать, критики украинского президента в радикальном лагере получат очередной повод обвинить его в сговоре с агрессором за спиной народа.

События, которые в последние недели происходят в Донбассе, способны серьезно пошатнуть кресло под украинским президентом. В конце февраля ВСУ резко обострили ситуацию на линии разграничения с самопровозглашенными республиками. Фактически украинские войска пошли в наступление на позиции ополченцев, в контролируемой Киевом Авдеевке на улицах появились танки и другая тяжелая техника. Тем самым военные подставили под удар мирное население многотысячного города.

Петр Порошенко в этот момент находился с визитом в Германии и, казалось бы, обострение обстановки у него на родине должно было сыграть на руку президенту. Заявив во всеуслышание, что виноваты в развязывании боевых действий ополченцы ДНР и ЛНР, Порошенко спешно покинул Берлин, прервав свой официальный визит.

Но дальше события стали развиваться отнюдь не в пользу киевской власти. Украинские националисты не без поддержки депутатов Верховной рады, видимо, желая переплюнуть военных, пошли еще дальше. Они перекрыли единственную железнодорожную ветку, соединяющую Донбасс и Украину, по которой из неподконтрольных Киеву районов в Незалежную шли поезда с углем. Радикалы объяснили свои действия борьбой с контрабандой, якобы спрятанной в вагонах. И все бы ничего, но через несколько дней выяснилось, что Украина попросту замерзнет без донбасского угля. На нем работают десятки электростанций не только на линии соприкосновения, но и в центральной части государства.

Правительству пришлось срочно вводить режим чрезвычайной ситуации в энергетике. В семи областях Украины уже на днях могут начаться веерные отключения электроэнергии. Таким образом, блэкаут на Украине может стать довольно болезненным ударом для Порошенко, решившего развязать новую бойню в Донбассе.

В этой ситуации украинский лидер, видимо, решил применять любые меры, чтобы не попасть под горячую руку националистов и усидеть в президентском кресле. Поняв, что Европа ему уже вряд ли сможет помочь, Порошенко стал названивать в Кремль. Кстати, в администрации украинского президента итоги его бесед с Владимиром Путиным оценили как безрезультатные. Получается, что спасения в Москве Порошенко найти не удалось.

Но на этом проблемы не на шутку перепугавшейся киевской власти не закончились. Лидеры ДНР и ЛНР объявили о национализации украинских предприятий, расположенных на территории республик. Их было решено перевести под внешнее управление с 00 часов 1 марта. Также Донбасс решил полностью прекратить поставки топлива на Украину.

Эксперты отмечают, что производимая на предприятиях Донбасса продукция вполне конкурентоспособна и имеет постоянных покупателей за рубежом. Приближенные к украинской власти олигархи на днях объявили, что экспортная выручка от заводов и фабрик на территориях ДНР и ЛНР составляет ежегодно 5 миллиардов долларов. Для Украины, и так испытывающей немалые финансовые трудности, потеря доходов от десятков предприятий Донбасса станет серьезным ударом по экономике.

Решение о национализации украинских предприятий в ДНР и ЛНР глава Донецкой народной республики Александр Захарченко назвал "гвоздем в крышку гроба". Он убежден, что Украина как государство прекратит свое существование через 60 дней. Сколько раз за это время Петр Порошенко еще позвонит Владимиру Путину, сказать трудно, но можно с уверенностью констатировать, что поддержку в Москве он сможет найти только в случае радикальных изменений в проводимой им политике.