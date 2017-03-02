Как работа депутатов повышает рейтинг "ЕР"

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Ради кого Гузеева оставила мужа
Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова
Мама Фриске сильно похорошела
партнеры
Воскресенье 5 марта
Лента новостей
16:32
В Москве на стройке МВД погиб рабочий
15:53
В Москве загорелся жилой дом
15:25
Модники московского метро
14:39
В центре Москвы в жилом доме взорвался газ
14:26
В Кирове упавший с крыши снег убил женщину
14:20
В Дагестане уничтожили банду боевиков "ИГ"
12:56
Российский хоккеист изящно обыграл вратаря в НХЛ (видео)
12:26
В Петербурге неизвестные обокрали церковь
12:14
В Сети рассекретили роман Тарасова и Костенко
11:46
Известной актрисе стало плохо на съемках в Москве
11:32
Нигерийские пираты освободили российских моряков
11:18
Красотку Собчак похвалили на фоне "трупа невесты"
11:02
На севере Петербурга велосипедист погиб в ДТП
10:58
Несколько семей заблокированы в горящем доме в Москве
10:55
Захарова пошутила с Ургантом про очки Лаврова
10:28
Из Дианы Шурыгиной сделают милого ребенка
10:15
Украина заблокировала железную дорогу из России
10:03
Солист Bad Boys Blue разбился под Томском
00:55
Что известно о юном фаворите Волочковой
00:01
Ольга Бузова: Когда же закончатся испытания судьбой?!
18:20
В Зеленограде из окна многоэтажки выпал подросток
18:09
Две сестры зверски убили семью из четырех человек
17:41
В московском бассейне травмирован ребенок
17:33
Москва подняла цены на газ для погрязшего в долгах Минска
17:00
Любовник опубликовал фото обнаженной Тани Терешиной
16:38
В столичном метро откроются три новые станции
16:17
Бузова показала соблазнительную фигуру в купальнике
15:35
В Москве у здания ФСБ задержали лихача на Rolls-Royce
15:25
Эрнст запретил Диане Шурыгиной говорить
14:17
На востоке Москвы глыба льда рухнула на голову прохожего
14:08
Кто виноват в закрытии "Прожекторперисхилтон"
13:24
В Москве в элитном кадетском корпусе избили мальчика
13:13
Питбуль напал на топившую собственных сыновей женщину
12:47
В Зеленограде в ходе ссоры прострелили бедро мужчине
12:33
Беременная Алия Мустафина сильно располнела
12:03
Вдова устроила скандал на похоронах актера Петренко
11:26
Страдавшая от неразделенной любви женщина выпала из окна в столице
11:15
Пенсионер пригрозил взорвать жилой дом на севере Москвы
11:07
Украина винит Россию в блокаде Донбасса
11:02
На каких автомобилях ездил император Николай II
10:38
При пожаре на западе Москвы пострадали четыре человека
10:26
Орбакайте испугалась ехать в Киев
09:53
Почему женщины отказывают мужчинам в сексе
09:41
В аварии на МКАД погиб байкер
01:20
Натали Портман во второй раз стала мамой
21:56
Россиян бросили в тюрьму для нелегалов на Шри-Ланке
21:43
Петербуржец отказался платить алименты некрещеной дочери
21:25
Грунтовые воды прорвались в метро через розетку (видео)
21:16
Заключенные подготовили Деду Морозу двухметровых подарок
21:12
Худеющего российского бойца экстренно доставили в больницу
20:44
Сербские депутаты оглушили Могерини "российским свистом"
20:37
За зданием бывшего приюта откопали останки 800 детей
20:34
Как выбрать лучшую жену по гороскопу
20:33
В московском метро произошел сбой из-за пассажира
20:25
Мертвый японец полгода пролежал под шестью тоннами порножурналов
20:02
Порошенко стал президентом поневоле
19:46
Пятилетняя девочка упала с эскалатора в торговом центре (видео)
19:27
Ирландец вылез из гроба после общения с алкоголиками
19:26
Как правильно купить букет на 8 марта
19:20
Водителя с дуршлагом на голове разыскивают приставы
19:07
"Желанный" российский посол свел с ума американцев
19:05
Фадеев заплакал из-за жестокости Познера
18:59
От отравления курицей и картошкой фри погиб годовалый ребенок
18:53
Кого из звезд сгубили наркотики
18:44
Мэр бросился в воду спасать дайвера (видео)
18:33
Мужчина с гранатой захватил заложников в центре Москвы
18:20
Пригожин: Валерии мстят за меня
18:03
Шурыгина сделала неожиданное заявление
17:57
Мельдоний могут исключить из списка запрещенных препаратов
17:56
Серийного насильника поймали в Петербурге
17:37
Мечтавшая о подиуме россиянка сильно пожалела о пластике
17:11
Российский генерал потерял обе ноги в Сирии
17:01
В России боевых роботов ограничат правилами
16:51
Западных пользователей рассмешил "человек-мазут" из России (видео)
16:51
Бородина и Темникова погуляли на девичнике Крутого
16:34
Володин надеется на победу здоровых сил на выборах в Армении
16:26
В Нью-Йорке загорелся отель Трампа
16:19
Дроздов разоблачил танцующих индюшек
16:15
Тайная аренда Абрамовича и Жуковой
16:15
Джигурде поставили неожиданный диагноз
16:10
Извращенец месяц преследовал школьника в метро
16:03
Как отнимают бизнес рейдеры нового поколения
15:48
Кончаловский сообщил о потере Маши
15:44
Группа "Стрелки" лишилась солистки
15:40
Киев утратил последнюю связь с Донбассом
15:33
Разведчики НАТО попались у границ Калининграда
15:31
Володин отметил динамичное развитие отношений с Арменией
15:25
Беглеца Вороненкова ищут всем миром
15:11
Разъяренные киевские путаны пришли маршем к Порошенко
15:04
Изменившую внешность Ротару назвали шикарной
15:00
85-летняя бабушка год планировала ограбление в супермаркете
14:56
Раскрыт новый способ кражи денег с пластиковых карт
14:55
Индюки устроили хоровод вокруг мертвой кошки (видео)
14:52
В Зауралье подрались водители автобусов (видео)
14:45
Лобода рассказала о причинах разрыва с возлюбленным
14:34
Володин призвал укреплять межпарламентские связи с Арменией
14:22
Ученые создали умный презерватив
14:16
Квесты, велотуры и гастро-сеты в Крыму
14:11
Жена о Караченцове: Он хохочет и хулиганит
14:04
Мужчина выжил после двух ударов током и падения с 30-метровой высоты
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эрнст запретил Диане Шурыгиной говорить
Шурыгина сделала неожиданное заявление
Фадеев заплакал из-за жестокости Познера
Вдова устроила скандал на похоронах актера Петренко
Изменившую внешность Ротару назвали шикарной
Как "советский Ален Делон" ломал жизни своим жертвам
Политика

Как работа депутатов повышает рейтинг "ЕР"

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
Стабильная и четкая работа депутатов Госдумы от "Единой России" способствует росту рейтинга партии, комментируют эксперты итоги опроса россиян. ВЦИОМ зафиксировал максимальный в этом году показатель ее популярности.
прочитано 1095 раз

Работа депутатов не только в Госдуме, но и в регионах имеет огромное значение. Именно благодаря активности парламентариев от "ЕР" в округах рейтинг партии растет.

ПО ТЕМЕ

Россиян защитят от коммунальных поборов

"ЕР" против торжества анархии на выборах

"ЕР" разберется с завышенными тарифами на общедомовые нужды

"Значимость работы в округах действительно огромная, без этого партии не удалось бы добиться таких результатов на выборах и удержать их после выборов", – заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его словам, в регионах уже началась подготовка к предварительному голосованию, что тоже стимулирует рост популярности "ЕР". 

По мнению политолога, этому способствует и повышение рейтинга президента Владимира Путина. "В рейтинге доверия политикам ВЦИОМа показатель президента России Владимира Путина в последнюю неделю по отношению к предыдущей вырос до 52,6%. Конечно, это влияет на рост рейтинга партии, ведь именно Владимир Путин является ее основателем. Сейчас председателем партии является премьер-министр Дмитрий Медведев, его рейтинг тоже сказывается на поддержке "ЕР", – считает Данилин.

В целом же Госдума в новом созыве существенно улучшила свой имидж. "Уже никто не может назвать парламент "бешеным принтером". Существенно повысилось качество работы над законодательными инициативами, в Думу пришли новые лица. Много представителей общественных организаций. В частности, речь о зампредседателе комитета по образованию и науке Любови Духаниной, главе комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрии Морозове и десятках региональных активистов", – сказал эксперт.

Такого же мнения придерживается и политолог Константин Калачев. По его словам, популярность "ЕР" выросла на фоне позитивного информационного фона, связанного с экономическим ростом и успешной работой Госдумы. "Партия является опорой главы государства. Рейтинг "Единой России" – это производное от рейтинга президента. И повышение рейтинга Путина влияет на повышение рейтинга партии", – отметил политолог.

По словам Калачева, популярности "ЕР" прибавили и удачные кадровые решения, связанные со сменой отдельных губернаторов. "Также на повышении рейтинга сказался общий позитивный информационный фон – преодоление кризиса и экономический рост", – добавил политолог.

Опросы, проведенные ВЦИОМом, свидетельствуют, что электоральный рейтинг "Единой России" после снижения до 48,7% в начале февраля в течение месяца демонстрировал рост. 20-26 февраля он достиг 51,1% (среднее значение за неделю) – это недельный максимум в текущем году. А в рейтинге доверия политикам показатель президента России Владимира Путина в последнюю неделю по отношению к предыдущей вырос до 52,6%. В тройку лидеров вошли также Сергей Шойгу (21,1%) и Дмитрий Медведев (18,4%).

Автор: Федор Лопырев2 марта 2017, 16:07

Политика

Секрет президента Путина
Трамп срывает важную сделку с Россией
Зачем Лукашенко хочет переписать историю
Сербские депутаты оглушили Могерини "российским свистом"

Шоу-бизнес

В Сети рассекретили роман Тарасова и Костенко
Красотку Собчак похвалили на фоне "трупа невесты"
Что известно о юном фаворите Волочковой
Ольга Бузова: Когда же закончатся испытания судьбой?!

Проишествия

Москвичка бросилась из окна во время пожара
Питбуль напал на топившую собственных сыновей женщину
Россиян бросили в тюрьму для нелегалов на Шри-Ланке
Российский генерал потерял обе ноги в Сирии

Lifestyle

Кто виноват в закрытии "Прожекторперисхилтон"
Вдова устроила скандал на похоронах актера Петренко
Кого из звезд сгубили наркотики
Главные события Москвы с 3 по 9 марта 2017 года
Шоу-бизнес

Красотку Собчак похвалили на фоне "трупа невесты"

Зведа сфотографировалась с самой страшной моделью на вечеренке
Lifestyle

Известной актрисе стало плохо на съемках в Москве

Девушке оказали первую медицинскую помощь
Шоу-бизнес

В Сети рассекретили роман Тарасова и Костенко

Пользователи подвергли анализу поведение модели в интернете
Спорт

Российский хоккеист изящно обыграл вратаря в НХЛ (видео)

Гол Кучерова признали вечным хитом YouTube

Гороскоп

Как выбрать лучшую жену по гороскопу
Как Крыса помогла Тимошенко
Жажда славы изнасилованной Дианы Шурыгиной
Любовный гороскоп на март 2017 года

Фоторепортажи

На каких автомобилях ездил император Николай II
Бородина и Темникова погуляли на девичнике Крутого
Престарелые модели вышли на подиум
Многодетная мать посмеялась над Водяновой и Лопес

Спорт

Беременная Алия Мустафина сильно располнела
Российский хоккеист изящно обыграл вратаря в НХЛ (видео)
Худеющего российского бойца экстренно доставили в больницу
WADA и МОК сцепились из-за России

Регионы

Две сестры зверски убили семью из четырех человек
Мечтавшая о подиуме россиянка сильно пожалела о пластике
85-летняя бабушка год планировала ограбление в супермаркете
Пятилетняя девочка упала с эскалатора в торговом центре (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru