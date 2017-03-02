Как работа депутатов повышает рейтинг "ЕР"

Стабильная и четкая работа депутатов Госдумы от "Единой России" способствует росту рейтинга партии, комментируют эксперты итоги опроса россиян. ВЦИОМ зафиксировал максимальный в этом году показатель ее популярности.

Работа депутатов не только в Госдуме, но и в регионах имеет огромное значение. Именно благодаря активности парламентариев от "ЕР" в округах рейтинг партии растет.

"Значимость работы в округах действительно огромная, без этого партии не удалось бы добиться таких результатов на выборах и удержать их после выборов", – заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его словам, в регионах уже началась подготовка к предварительному голосованию, что тоже стимулирует рост популярности "ЕР".

По мнению политолога, этому способствует и повышение рейтинга президента Владимира Путина. "В рейтинге доверия политикам ВЦИОМа показатель президента России Владимира Путина в последнюю неделю по отношению к предыдущей вырос до 52,6%. Конечно, это влияет на рост рейтинга партии, ведь именно Владимир Путин является ее основателем. Сейчас председателем партии является премьер-министр Дмитрий Медведев, его рейтинг тоже сказывается на поддержке "ЕР", – считает Данилин.

В целом же Госдума в новом созыве существенно улучшила свой имидж. "Уже никто не может назвать парламент "бешеным принтером". Существенно повысилось качество работы над законодательными инициативами, в Думу пришли новые лица. Много представителей общественных организаций. В частности, речь о зампредседателе комитета по образованию и науке Любови Духаниной, главе комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрии Морозове и десятках региональных активистов", – сказал эксперт.

Такого же мнения придерживается и политолог Константин Калачев. По его словам, популярность "ЕР" выросла на фоне позитивного информационного фона, связанного с экономическим ростом и успешной работой Госдумы. "Партия является опорой главы государства. Рейтинг "Единой России" – это производное от рейтинга президента. И повышение рейтинга Путина влияет на повышение рейтинга партии", – отметил политолог.

По словам Калачева, популярности "ЕР" прибавили и удачные кадровые решения, связанные со сменой отдельных губернаторов. "Также на повышении рейтинга сказался общий позитивный информационный фон – преодоление кризиса и экономический рост", – добавил политолог.

Опросы, проведенные ВЦИОМом, свидетельствуют, что электоральный рейтинг "Единой России" после снижения до 48,7% в начале февраля в течение месяца демонстрировал рост. 20-26 февраля он достиг 51,1% (среднее значение за неделю) – это недельный максимум в текущем году. А в рейтинге доверия политикам показатель президента России Владимира Путина в последнюю неделю по отношению к предыдущей вырос до 52,6%. В тройку лидеров вошли также Сергей Шойгу (21,1%) и Дмитрий Медведев (18,4%).