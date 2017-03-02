Мордобой с участием Кличко сорвал заседание

Мэр Киева Виталий Кличко вспомнил боксерское прошлое, применив свои навыки к депутатам Верховное рады. В здании Киевсовета 2 марта ему пришлось вступить в драку.

Между депутатами во время заседания произошел конфликт, вылившийся в потасовку. В рукопашную вступили Алексей Харченко из "Блока Петра Порошенко" и его коллеги из фракции "Всеукраинское объединение "Свобода".

В драку пришлось вмешаться Виталию Кличко, сообщает РИА ФАН. Он разнял депутатов, применив к ним свои боксерские навыки.

Мордобой начался из-за того, что Харченко во время обсуждения проекта предложил пожаловаться в Генпрокуратуру на депутата Юрия Левченко, который ему якобы угрожал в ходе своего выступления. Для доказательства Харченко посчитал правильным отправить в ведомство стенограмму заседания, передает местное издание "Українські новини".

Однако есть и другая версия причины потасовки. Депутат Левченко жестко и некорректно высказался в адрес киевского градоначальника Кличко. "Виталий Владимирович должен был бы подать в отставку. И если он это не сделает в ближайшее время, то киевская община вынесет его, возможно, даже ногами вперед", – цитирует депутата портал 44.ua.

Отметим, что это не первая драка с участием украинских депутатов. Как писали Dni.ru, члены партии "Блок Петра Порошенко" устроили две крупные потасовки на новогоднем корпоративе в 2016 году. По словам одного из депутатов, присутствовавшего на вечеринке, одна из драк "была очень громкой, с ронянием урн в курилке, но охрана заблокировала доступ, поэтому не было видно, кто дрался".