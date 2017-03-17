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Политика

ЛДПР увязла в конфликте в Рузе

Фото: GLOBAL LOOK press/Petr Kovalev
Снятие с предстоящих выборов в Рузском районе Подмосковья всего списка ЛДПР – внутренне дело этой партии. Так считает секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Сергей Неверов.
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Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов предложил всем партиям изложить свою точку зрения по поводу ситуации с выборами в Рузском районе Подмосковья. Парламентарий предложил каждой из партий представить свою точку зрения на эту непростую ситуацию.

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По его мнению, снятие всего списка кандидатов от ЛДПР в Рузском районе, произошедшее в связи с подачей заявлений об исключении более половины кандидатов от партии, является внутренним делом либерал-демократов.

"Мы понимаем сегодня, что это внутренние проблемы одной из старейших партий в стране, ЛДПР, и все поправки, которые связаны с изменением законодательства, может внести каждый из присутствующих здесь депутатов", – сказал Неверов на расширенном заседании комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, посвященном выборам в Рузе.

"Мы сожалеем, что этот внутренний конфликт не позволил ЛДПР принять участие в выборах".

Ранее глава этого комитета, депутат от ЛДПР Алексей Диденко предложил отменить или смягчить норму, согласно которой партия снимается с выборов в случае выбытия более 50% зарегистрированных кандидатов. При этом в комитете не обнаружил факт давления на кандидатов от ЛДПР, снявшихся с выборов в Рузском районе.

Сергей Неверов. Фото: wikipedia.org

На заседании комитета депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин отметил, что, по его мнению, нет никаких оснований для принятия мер реагирования на эту ситуацию, поскольку из тех объяснений, которые можно было услышать от участников этого конфликта, кандидаты от ЛДПР снялись с выборов добровольно и ни один не заявил о давлении на него. "Наверное, это все-таки внутреннее дело наших коллег из ЛДПР", – сказал парламентарий.

Присутствующий на заседании комитета член Центральной избирательной комиссии Николай Левичев в свою очередь отметил, что не видит оснований для каких-то дополнительных проверок.

В Рузском районе был снят с предстоящих 26 марта 2017 года выборов партийный список кандидатов в депутаты от партии ЛДПР. 15 марта после эмоционального выступления Жириновского в Думе, часть которого была посвящена этой теме, фракция ЛДПР в полном составе покинула зал заседаний Госдумы.

Владимир Жириновский. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что представители всех остальных фракций предложили Жириновскому извиниться. Сегодня Жириновский выступил с трибуны Думы и оправдался за грубости, сказанные два дня назад.

Автор: Александр Комаров17 марта 2017, 18:49

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