Жириновский извинился за недостойное поведение

Лидер ЛДПР пошел на попятную в споре о корректности своих высказываний в адрес ряда депутатов Госдумы от "Единой России". По словам Владимира Жириновского, он был неправильно понят, когда с думской трибуны выступил с оскорбительными заявлениями в адрес депутатов-единороссов, представляющих Подмосковье.

Спикер Госдумы не планирует обсуждать с Владимиром Жириновским конфликт вокруг его высказываний в адрес ряда народных избранников – единороссов. "Учитывая, что Госдума приняла решение, это было решение трех фракций, которые остались в зале, мы его озвучили и предложили извиниться в связи с высказываниями, которые были абсолютно некорректными", – сказал председатель нижней палаты парламента.

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На вопрос о том, должны ли это быть именно публичные извинения, Володин указал, что, "во всяком случае это должна быть публичная позиция". "Надеюсь, что она прозвучит", – цитирует его ТАСС.





В ходе сегодняшнего заседания лидер ЛДПР заявил, что был неправильно понят коллегами-депутатами во время выступления на предыдущем пленарном заседании. Тогда фракция либерал-демократов устроила демарш и покинула зал в полном составе.

"В среду я выступал с трибуны. Видимо, неправильно поняли некоторые товарищи мою последнюю фразу о мерах наказания – расстрелах и повешении", – сказал Жириновский.

По его словам, он "говорил о мафии, о преступности, о криминале, о коррупции". "Это к ним мое обращение. Какое это имеет отношение к депутатскому корпусу? Я вас вообще в лицо не знаю даже многих, к вам это никакого отношения не имеет", – заверил лидер ЛДПР.

Он также призвал депутатов не мешать друг другу во время выступлений на пленарных заседаниях и не провоцировать конфликтные ситуации. "Я заканчиваю, кто-то прервал меня? Нет! Я кого-то оскорбил? Нет! – заявил Жириновский. – Давайте будем взаимно вежливы".