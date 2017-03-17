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Политика

Жириновский извинился перед Госдумой за свои слова

Владимир Жириновский. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Депутаты нижней палаты российского парламента прокомментировали извинения председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Глава либерал-демократов заявил, что его неправильно поняли, когда он обвинил представителей думского большинства в подкупе и пригрозил "расстрелом".

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Как отметил секретарь генсовета партии "Единая Россия", вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов, Жириновский, хоть и витиевато, но все-таки признал свою неправоту в словах о "расстрелах". "Я думаю, что это достаточно серьезное признание того, что Владимир Вольфович сказал, что был не прав, сказав какие-то, может быть, резкие слова", – отметил депутат.

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Владимир Вольфович Жириновский

Владимир Вольфович Жириновский политический деятель, депутат Госдумы России

В то же время он напомнил, что на сегодня комитетом Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления намечено проведение заседания, где как раз будет рассмотрен случай, вызвавший резкую реакцию главы ЛДПР. По словам Неверова, в обсуждении примут участие "непосредственно те лица, которые снялись с регистрации, представители Московской области, представители всех политических партий". "Будет очень подробно рассматриваться ситуация, по каким причинам, что произошло, что так возбудило Владимира Вольфовича", – подчеркнул секретарь генсовета "Единой России".

Сергей Неверов. Фото: er.ru

Принял извинения Жириновского и депутат от фракции КПРФ Александр Ющенко. "Что касается сегодняшнего выступления, я считаю, что это форма извинения, просто своеобразная, она соответствует ему, у него такая манера. Но в целом он извинился", – сказал депутат в своем комментарии для ТАСС.

При этом парламентарий отметил, что Жириновский – импульсивный человек, он и ранее допускал выпады в адрес коллег. "Такая форма извинений прозвучала, но из этого надо сделать вывод всем, чтобы в дальнейшем не допускать подобных оскорбительных высказываний в адрес коллег", – резюмировал коммунист.

Ситуацию прокомментировала также вице-спикер Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Ольга Епифанова. Она заявила, что считает конфликт вокруг главы ЛДПР завершенным после его извинений. "Исчерпан", – сказала парламентарий.


Напомним, на заседании Госдумы в среду, 15 марта, Жириновский эмоционально выступил с трибуны. А после сделанных замечаний вывел всю свою фракцию из зала заседаний. Сегодня, говоря об инциденте, лидер ЛДПР заявил, что его слова были "неправильно поняты".

"В среду я выступал с трибуны. Видимо, неправильно поняли некоторые товарищи мою последнюю фразу о мерах наказания – расстрелах и повешении", – подчеркнул он. По словам Жириновского, он "говорил о мафии, о преступности, о криминале, о коррупции".

Он также призвал депутатов не мешать друг другу во время выступлений на пленарных заседаниях и не провоцировать конфликтные ситуации. "Я заканчиваю, кто-то прервал меня? Нет! Я кого-то оскорбил? Нет! – заявил Жириновский. – Давайте будем взаимно вежливы".

Автор: Иван Поляков17 марта 2017, 13:08

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