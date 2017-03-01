Трамп испугался ехать в гости к Елизавете

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй договорились перенести визит главы Белого дома с лета на осень 2017 года. Это сделано для того, чтобы избежать массовых акций протеста в Соединенном королевстве в связи с непопулярной миграционной политикой американского лидера, сообщает британский таблоид Sun.

Как утверждает издание со ссылкой на источник в британском правительстве, Трамп очень хочет посетить королевство в этом году, однако желает, чтобы утихла напряженность в обществе по поводу его миграционной политики. "Белый дом на удивление очень внимательно следит за тем, что происходит здесь, они не хотят устраивать сцену для нашей пользы", – пишет Sun.

Что касается какой-то конкретной даты визита главы американского государства, то газета утверждает, что наиболее вероятным временем является начало октября – с 5 по 8 число. Кроме того, Sun подчеркивает, что королева Елизавета могла бы принять Трампа в своей шотландской резиденции, однако конкретной информации о планах предстоящей встречи пока нет.

В то же время из Вашингтона приходят новости, что глава Белого дома отложил подписание нового иммиграционного указа, запрещающего в связи с угрозой терроризма въезд в Соединенные Штаты гражданам ряда мусульманских стран. Как передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации американского лидера, президент США может подписать этот указ чуть позже, возможно, в конце этой недели.

Напомним, ранее королева Великобритании Елизавета II призналась, что смогла бы убить президента Дональда Трампа мечом. При этом она отметила, что осталась бы при этом совершенно безнаказанной.

Монарх посетовала на то, что на стене одного из залов дворца висит меч, который не используется уже много лет. "На ком может быть лучше "окрестить" его? Только представьте себе выражение на его сацумовом (сацума – вид цитрусовых. – Прим. ред.) лице", – заявила Елизавета II, имея в виду президента США. По ее словам, она вполне могла бы пойти на такой поступок, добавив при этом, что "колонии были бы ей благодарны".

