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"Антимайдан" пикетирует штаб Навального в Петербурге
К офису главы ФБК в Северной столице в доме номер 33 на Вознесенском проспекте пришли около 10 человек – все они члены "Антимайдана". Активисты держат в руках плакаты с надписью "вор должен сидеть в тюрьме" и фотографией политика.
По словам общественников, Навальный, объявивший в декабре прошлого года о своем намерении участвовать в президентской гонке-2018, не имеет права выдвигать себя в качестве кандидата. "Предвыборная кампания 2018 еще не стартовала, а он сам приговорен по нескольким уголовным делам, связанных с хищением и мошенничеством", – говорится на официальном сайте общественного движения.
Ранее активисты уже проводили митинги у офиса ФБК В Москве. Общественники призвали блогера ответить по закону за свои действия, благодаря которым он стал фигурантом резонансного дела по хищениям денежных средств в "Кировлесе".
Кроме того, "Антимайдан" призвал Навального раскрыть сведения о своих доходах. Тем не менее, глава ФБК до сих пор этого не сделал.
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