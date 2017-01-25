"Антимайдан" снова вышел с пикетами к офису Навального

Российское общественное движение "Антимайдан" продолжает серию одиночных пикетов у офиса ФБК Алексея Навального в Москве. Как и накануне, 24 января активисты держат в руках плакаты с надписью "Вор должен сидеть в тюрьме".

На минувшей неделе в Кирове возобновилось рассмотрение дела Алексея Навального в связи с хищением имущества предприятия "Кировлес". Заседания суда проходят ежедневно. Ожидается, что приговор будет вынесен в начале февраля 2017 года.

Суд пересматривает дело, решение по которому было вынесено в 2013 году, в связи с тем, что ЕСПЧ обнаружил в нем процессуальные нарушения, имевшие место четыре года назад. Тогда Алексею Навальному и бывшему главе "Вятской лесной компании" Петру Офицерову вынесли приговор, связанный с условными сроками. Навальный получил пять лет условно, Офицеров – четыре года.





Ранее "Антимайдан" призвал выдвинувшегося кандидатом в президенты оппозиционера Алексея Навального отчитаться о своих доходах за 2015 год. В противном случае активисты обещают обратиться в компетентные правоохранительные органы.





По мнению "Антимайдана", отказ скандального блогера рассказать публично о своих доходах можно расценивать как попытку оказания давления на суд, в данный момент занимающийся пересмотром резонансного дела "Кировлеса".





Напомним, 13 декабря 2016 года Навальный опубликовал видеообращение, в котором заявил о своем выдвижении в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года. Как он утверждает, у него есть программа "по сглаживанию социального неравенства" в России.

"Антимайдан" – российское общественное движение, созданное в 2015 году и названное в память боровшегося с Евромайданом одноименного движения на Украине. Выступает против любых попыток смены власти незаконным путем.