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Депутатам помогут в организации встреч с избирателями

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Проведение встреч парламентариев с избирателями в форме публичных мероприятий предлагается проводить в соответствии с законодательством о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании. Соответствующий законопроект внесен сегодня на рассмотрение в Госдуму по инициативе депутата фракции "Единая Россия" Ирины Белых.
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По мнению парламентария, мероприятия по проведению встреч депутатов с избирателями требуют дополнительного правового регулирования. Она отметила, что это делается в целях соблюдения общественного порядка и обеспечения необходимой безопасности участникам публичных мероприятий и других граждан, а также обеспечения надлежащего функционирования системы общественного транспорта и иных организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов.

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Законопроект предполагает изменить процедуру организации встреч депутатом встреч со своими избирателями, которые проводятся в форме публичных мероприятий, в том числе в форме митинга. В частности, планируется сократить срок подачи уведомления о проведении такого публичного мероприятия в местные органы власти до семи дней до дня, на который запланировано проведение мероприятия. При этом в настоящий момент этот срок составляет 10 дней.

По мнению первого замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москва Василия Олейника, соответствующий нормативно-правовой акт позволит повысить безопасность на таких мероприятиях. Он посетовал, что на данный момент депутаты даже не обязаны уведомлять органы власти о встречах со своими избирателями. "Приходит (на эти встречи) от 20 до 500 человек, и в этой ситуации необходимо для правоохранительных органов заранее подобрать место для надлежащего проведения мероприятия и обеспечения общественного порядка и безопасности, в том числе и принятие мер антитеррористической защищенности", – сказал он.

Кроме того, он отметил, что законопроект предполагает сокращение срока подачи документа для депутатов. Для того, чтобы не на общих основаниях подходить, предлагается сократить срок подачи (заявки на мероприятие) с 15 до 7 дней", – подчеркнул Олейник.

Стоит отметить, что необходимость внесения изменений в регулирующее встречи депутатов с избирателями законодательство было очевидно уже давно. Необходимость в переменах стала еще более очевидной после прошлогоднего митинга на Пушкинской площади в Москве, где собравшиеся выступили против дальнейшего расширения зоны платной парковки в столице. При этом изначально мероприятие позиционировалось как встреча с федеральными и муниципальными депутатами.

Автор: Иван Поляков3 февраля 2017, 16:36

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