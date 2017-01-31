"Единая Россия" начинает подготовку к осенним выборам

В Центральном исполкоме "Единой России" состоялось совещание с представителями тех регионов, где в сентябре этого года будут избирать высших должностных лиц, а также пройдут выборы в региональные парламенты и городские законодательные собрания. На этом фоне главной темой совещания стали кандидатуры, которые будет выдвигать партия на предстоящем голосовании.

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