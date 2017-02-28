Оскорбивший Путина журналист признался во лжи в прямом эфире
Человек, принимавший участие в одном из выпусков The O'Reilly Factor, не имеет никакого отношения к правительству Швеции. Тем не менее ведущий представил Нильса Бильдта как "советника по обороне и национальной безопасности" скандинавской страны. В эфире Fox News подставной эксперт поддержал американского президента Дональда Трампа в его высказываниях о беспорядках в Швеции, которые устраивают мигранты.
Первые возгласы протеста раздались, естественно, из Стокгольма. Шведские чиновники заявили, что Бильдт не имеет никакого отношения к службам безопасности. Более того, у "советника по обороне и национальной безопасности Швеции" имелись проблемы с законом: он был судим.
Биллу О'Рейли пришлось признать, что "со стороны противников мигрантов должен был выступать более релевантный гость". "Господин Бильдт занимается консультациями в области борьбы с терроризмом, это правда, но мы должны пояснить, что непосредственного участия в работе правительства Швеции он не принимает", – приводит слова О'Рейли New York Times.
Отреагировал на скандал и сам Нильс Бильдт. Он рассказал, что должность ему придумали журналисты еще до показа сюжета в эфире. В свою очередь, телеканал Fox News выступил с опровержением этих "измышлений". Словом, вранье на вранье.
Ведущий "Фактора О'Рейли" известен своими высказываниями в адрес российского президента. Он брал интервью у Дональда Трампа, во время которого назвал Владимира Путина "убийцей". Извиняться журналист отказался, заявив, что сделает это "не раньше 2033 года".
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