Украина смирилась с российским Крымом

Умер Виталий Чуркин Донбасс в огне Великобритания выходит из ЕС Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
Подробности убийства бородатой Кончиты
"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян
Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила видом
Бузова и Тарасов сцепились на людях
партнеры
Вторник 21 февраля
Лента новостей
19:24
В центре Москвы инкассаторы угодили в ДТП
19:20
Яркие фото красавицы-жены Алиева
19:17
Парализованная фристайлистка Комиссарова ждет ребенка
18:55
Программист из Перми создал терминатора (видео)
18:40
У Бородиной серьезные проблемы со здоровьем
18:11
"Толстые" и "страшные" стюардессы обвинили "Аэрофлот" в дискриминации
17:34
Под Москвой случилось смертельное ДТП
17:32
Опиум для народа нашли в ядовитых улитках
17:21
Три необычных рецепта блинов на Масленицу
17:09
Ученые в панике из-за неожиданного открытия в космосе
17:09
Новый ведущий "Модного приговора" об "исчезновении" Васильева
17:05
Борющаяся с раком певица облысела
16:45
Lada Vesta пробилась на немецкий рынок
16:34
Киев испугался экологической катастрофы
16:28
Фадеев рассказал о родах Савичевой
16:12
Лучшие фильмы премии "Оскар" за полторы минуты
16:12
Путин поручил снести все хрущевки в Москве
16:06
Александра Васильева убрали из "Модного приговора"
16:03
В Москве загорелась детская школа искусств (видео)
15:56
Казаченко стал безработным после скандала с женой
15:52
Зачем россиян хотят ограничить в "наличке"
15:47
Как сейчас выглядит 52-летняя Ветлицкая
15:34
Сексуальная чиновница показала роскошную жизнь
15:27
Вологжанин случайно заживо сжег двух человек
15:24
Продюсер Стоцкой заговорила об избиении
15:23
Шаман назвал причину смерти Януковича-младшего
15:06
Исчезнувший сноубордист прятался от жены
14:37
Красный Ferrari Трампа уйдет с молотка
14:34
Съевшая шаурму под Москвой девочка отравилась наркотиками
14:33
Катя Гордон во второй раз стала мамой
14:22
Наивный москвич отправил 4000 смс ради победы в лотерее
14:14
В центре Москвы киргиз избил уроженца Алеппо
14:06
Константин Эрнст потратится на трансляцию "Оскара"
14:01
Жена безумного москвича рассказала о захвате семьи
13:57
Украинский депутат общается с богом через чуб
13:52
KFC массово отказывается от ресторанов в России
13:51
Пелагею назвали "никакой вокалисткой"
13:42
На что идут мужчины ради внешности
13:38
Самые трогательные истории любви звезд
13:19
Лоза распек ненавистников Чуркина
13:17
Неожиданные факты из жизни Виталия Чуркина
13:16
Юноша очнулся по дороге на собственные похороны
13:14
Бесстрашная Савченко набросилась на Порошенко
13:11
Алиев назначил красавицу-жену на высокий пост
13:07
Аглае Шиловской было омерзительно от Азизы
13:02
Киев готовит показательное убийство Максаковой
12:58
Странное заявление 70-летнего Вячеслава Малежика
12:54
Что стало с Лаймой Вайкуле после операции
12:51
Фетисов оценил шумиху вокруг американского паспорта Буре
12:42
В Сети посмеялись над украинскими VIP-вагонами
12:40
Как привести себя в форму к весне
12:37
Самые яркие роли Веры Алентовой
12:27
Вдова чемпиона мира рассказала о его последней ночи
12:23
Опубликован стих Лаврова в память о Чуркине
12:16
Фадеев о Максаковой: Я очень разочарован
12:12
Путин обратился к семье Чуркина
12:08
Юлианна Караулова отменила свадьбу
12:04
Захватившему семью в заложники москвичу предъявлено обвинение
12:00
Пригожин о смерти Чуркина: Бывают же совпадения
11:55
Названо последствие злоупотребления алкоголем
11:49
В центре Москвы устроили стрельбу под звуки лезгинки
11:43
Тест-Драйв BMW 320d xDrive: послушный сумасшедший
11:40
Глюк`Oza отреклась от родной бабушки
11:36
Водителей хотят штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч
11:27
Собчак о пении Бузовой и Самбурской
11:26
На юге Москвы найдено тело пенсионерки с кровоподтеками
11:25
Трамп бросил на Швецию полчища мигрантов
11:24
Звездой показа стала больная модель
11:20
Джоли и ее дети шокировали поеданием пауков (видео)
11:18
Россиян отучат от наличных денег
11:12
Невеста министра финансов США снялась полностью обнаженной
11:05
В московской больнице пенсионер умер в очереди в туалет
10:53
В Москве на праздники ограничат продажу алкоголя
10:42
Раненный школьником инструктор умер в больнице
10:34
Россиянам станет выгоднее жить в съемных квартирах
10:34
Николай Расторгуев: Ощущения были ужасные
10:30
Мужчина выпал из окна Лианозовского театра и выжил
10:23
Российские вузы получат от правительства 10 миллиардов
10:22
Как после пластики менялась Вера Алентова
10:12
Как научиться экономить на косметике
09:59
Центробанк аннулировал лицензию московского банка
09:51
Падение самолета на торговый центр попало на видео
09:47
В Подмосковье 16-летняя роженица потеряла ребенка после укола
09:47
Клуни впервые высказался о беременности жены
09:39
В Москве из квартиры пенсионерки украли украшения на 3,5 млн
09:27
Павел Буре отказался от американского паспорта
09:07
Чемпион мира выпал из окна в Москве
09:01
Любовь Казарновская покидает Москву
08:52
В Москве найдено тело восьмиклассницы
08:42
Украина поглумилась над смертью Чуркина
08:40
Звезды сражены наповал смертью Виталия Чуркина
08:28
Стрелявший в инструктора юный москвич упал под поезд
07:52
На северо-востоке Москвы пенсионер напал с ножом на сыновей
07:40
Самые жестокие правители
22:08
Яркие высказывания Виталия Чуркина
22:04
Что нужно знать о банкротстве физлиц
22:00
Меньшов раскрыл семейные тайны Алентовой
21:39
Первый месяц Трампа: война или мир
21:34
Мир шокирован смертью Чуркина
21:26
Совет Думы рассмотрит предложения по улучшению работы парламента
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Путин поручил снести все хрущевки в Москве
Друг Мары Багдасарян скрылся в больнице после смертельного ДТП
Кушанашвили больно от увольнения Корчевникова
Пелагею назвали "никакой вокалисткой"
Константин Эрнст возродил всеми любимый проект
Александра Васильева убрали из "Модного приговора"
Политика

Украина смирилась с российским Крымом

Фото: GLOBAL LOOK press\P. Widmann
Влиятельное американское издание The New York Times раскрыло информацию о наличии у теперь уже бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна плана по урегулированию украинского конфликта. Как отмечают авторы, соответствующий документ был подготовлен депутатом Верховной рады Андреем Артеменко и касается вопроса о статусе Крымского полуострова.
прочитано 8591 раз

Как сообщает The New York Times, план был передан Флинну через цепочку посредников, которая включала личного юриста главы Белого дома Дональда Трампа и его бизнес-партнера Феликса Сэтера. Кроме того, отмечает издание, одним из главных ее звеньев был руководитель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт, имеющий контакты на Украине еще со времен работы в предвыборном штабе бывшего украинского президента Виктора Януковича.

ПО ТЕМЕ

Киев поймали на "крымских галлюцинациях"

Трамп порадовал Порошенко заявлением о Крыме

Порошенко готовит новую пакость для Крыма

Согласно составленному Артеменко плану, для урегулирования ситуации на Украине требуется "вывод иностранных вооруженных формирований из Донбасса". Другая необходимая мера, по мнению парламентария, – проведение Киевом национального референдума о передаче Крыма в аренду России сроком от 50 до 100 лет. "Как мы можем достичь хорошего решения между нашими странами, если мы не разговариваем друг с другом?" – цитирует его The New York Times. При этом издание отмечает, что Артеменко – сторонник Трампа, успевший наладить с ним доверительные отношения.


Тем не менее на данный момент очевидно, что позиция новой американской администрации по Крыму пока окончательно не определена, а план Флинна-Артеменко, утверждает The New York Times, не отвергнут окончательно. Стоит отметить, что ранее близкий к бывшему американскому госсекретарю Генри Киссинджеру политолог Томас Грэм заявил, что Запад мог бы признать Крым частью России в случае, если Москва согласится провести новый референдум, но уже под международным контролем.

Между тем озвученный план мирного урегулирования прокомментировали в Москве. По словам председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, положения документа с Кремлем не обсуждались. "Эти предложения абсурдны и для России неприемлемы, с Россией они не согласовывались", – приводит слова сенатора РИА Новости.

В свою очередь в Крыму заявили, что статус полуострова окончательно решен еще в 2014 году. "Это безрассудно, если кто-то думает, что можно арендовать людей. Крымчане в марте 2014 года свой выбор окончательный уже сделали", – прокомментировал инициативу Артеменко глава местной общественной палаты Григорий Иоффе.


Ранее предложение по мирному урегулированию озвучил украинский олигарх Виктор Пинчук. По его мнению, Киеву следует признать присоединение Крыма к России, а также гарантировать невхождение в ЕС и НАТО. Москва же должна будет прекратить поддержку народных республик Донбасса. После этого Запад признает Крым российским, а санкции снимаются. Как утверждает украинское издание Vesti-ukr.com, такой план был поддержан вероятным будущим послом США в России Томасом Грэмом с той лишь оговоркой, что Москве придется либо заплатить компенсацию Киеву за полуостров, либо провести там повторный референдум.

При этом еще в начале прошлого года на Украине был проведен опрос: считают ли граждане страны возможным возвращение Крыма. Итог для киевских властей оказался неутешительным – 72% респондентов смирились с потерей полуострова.

Автор: Иван Поляков20 февраля 2017, 11:06

Политика

Трамп покопался в грязном белье Порошенко
Кто заменит Виталия Чуркина в ООН
Шойгу припугнул "британскую кошку" медведем
Захарова приструнила Киев за насмешки над Чуркиным

Шоу-бизнес

Помощник об уходе Александра Васильева из "Модного приговора"
Борющаяся с раком певица облысела
Фадеев рассказал о родах Савичевой
У Бородиной серьезные проблемы со здоровьем

Проишествия

Жена безумного москвича рассказала о захвате семьи
Падение самолета на торговый центр попало на видео
Стрелявший в инструктора юный москвич упал под поезд
В Москве таксист ограбил известного режиссера

Lifestyle

Никита Михалков попал в новый скандал
Три необычных рецепта блинов на Масленицу
Лучшие фильмы премии "Оскар" за полторы минуты
Константин Эрнст потратится на трансляцию "Оскара"
Шоу-бизнес

Как сейчас выглядит 52-летняя Ветлицкая

В Сеть попало свежее фото некогда популярной певицы
Шоу-бизнес

Новый ведущий "Модного приговора" об "исчезновении" Васильева

Андрей Бартенев рассказал, почему историку моды потребовалась замена
Шоу-бизнес

Фадеев рассказал о родах Савичевой

Продюсер певицы прокомментировал новости о ее беременности
Шоу-бизнес

У Бородиной серьезные проблемы со здоровьем

Одна чашка кофе является серьезны ударом по организму телеведущая

Гороскоп

Кабо посоветовали уберечь сына от семейных разборок
Астрологический прогноз с 20 по 26 февраля 2017 года
Гипнотизер раскрыл сущность Марии Захаровой
Борис Корчевников станет отцом двоих детей

Фоторепортажи

Звездой показа стала больная модель
Как после пластики менялась Вера Алентова
Тимати схватил Собчак за горло
75-летняя Тамара Москвина тряхнула стариной

Спорт

Фетисов оценил шумиху вокруг американского паспорта Буре
Вдова чемпиона мира рассказала о его последней ночи
Канадцы устроили греблю на льду (видео)
Названы самые богатые футболисты России

Регионы

Лучшие российские регионы по качеству жизни
Автобус два километра тащил выпавшую из него женщину
Уральская школьница хрустнула огурцом громче сирены
Подросток убил одноклассника во время урока
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru