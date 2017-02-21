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Политика

Самые жестокие правители

Роберт Мугабе. Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMAPRESS
Роберту Мугабе 21 февраля исполняется 93 года. 37 из них он руководит африканским государством Зимбабве. Как утверждает любимая супруга президента, зимбабвийцы Мугабе любят – и изберут на новый срок даже его труп. Кто составляет конкуренцию старейшему диктатору по срокам правления и принуждению к любви граждан страны, выясняли Dni.Ru.
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Роберт Мугабе не видит себе достойного соперника на предстоящих в 2018 году президентских выборах. С ним полностью согласна его молодая (51 год) супруга Грейс. "Однажды, когда бог решит, что Мугабе умрёт, он мёртвым появится в качестве кандидата в бюллетене – и вы увидите, как люди голосуют за мёртвого Мугабе. Я серьёзно вам говорю, что люди любят своего президента", – заявила первая леди Зимбабве.

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Маленький Роберт появился на свет 21 февраля 1924 в Кутаме. Страна тогда называлась не Зимбабве, а Южная Родезия: весь цивилизованный мир знал о жестоком режиме апартеида в этой британской колонии – почти таком же, как в ЮАР. Ну и советские школьники были осведомлены, что именно по ее территории протекает знаменитая река Лимпопо. Мугабе учился в католической школе, позже сам работал учителем. Власть белых расистов дала ему стипендию на обучение в университетском колледже Форт-Нэйр в Южной Африке, который Роберт окончил в 1951 со степенью бакалавра гуманитарных наук. Затем Мугабе получил еще четыре ученых степени – в области образования, экономики, права и управления.

Немного пожив в соседней Гане, Роберт вернулся на родину и возглавил борьбу против "белых колонизаторов". Деятельность его партии "Африканский национальный союз Зимбабве" (ЗАНУ) увенчалась успехом: Мугабе встал во главе государства – в 1980 в качестве премьера, а с 1987-го – президента. С 1990 года зимбабвийцы с завидным упорством переизбирают своего любимца на новый шестилетний срок – не всегда, правда, добровольно. Иногда родная армия помогает гражданам сделать правильный выбор.

Правительство Мугабе критикуют как внутри страны, так и на международной арене. За ним числятся пытки и убийства 70 000 человек, 70% уровень безработицы и 500% уровень инфляции. Главная претензия к Мугабе – "черный передел", насильственное изъятие земли у белых граждан с передачей их ферм безземельным крестьянам и ветеранам войны. Особо возмущает правозащитников тот факт, что в Зимбабве приняты законы против гомосексуалистов. Правда, президент обещал их отменить, как только у однополой пары родится первый ребенок.

Не меньшими достоинствами обладает президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Он пришел к власти в 1979 году, выдернув президентское кресло из-под собственного дяди, который намеревался занимать его пожизненно. Дяди отдали под суд и быстро расстреляли, а Теодоро президентствует по сей день. Большинство из 500 000 жителей Экваториальной Гвинеи живут на 1 доллар в день – при том, что в территориальных водах страны в 1991 году обнаружили богатейшие запасы нефти.

Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMAPRESS

Львиная доля прибыли от нефтедобычи направляется на банковский счет Обианга. Что же касается сограждан, то, по словам президента, они вовсе не бедны – просто привыкли так жить. И попробуй ему не поверить: ведь в 2003 году государственное радио объявило, что Теодоро Обианг Нгема подобен Богу на небесах и находится в постоянном контакте со Всемогущим. Соответственно, он обладает "всею властью над людьми и вещами".

Омар Хасан Ахмад аль-Башир. Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMAPRESS 

Крупнейшее африканское государство Судан возглавляет президент Омар Хасан Ахмад аль-Башир. История его правления немногим отличается от биографий его коллег по клубу. Пришел к власти в результате военного переворота, приостановил действие конституции, отменил Законодательное собрание, запретил политические партии. Жизнь суданцев регулируется шариатом – даже на юге страны, с его преимущественно христианским населением. Ахмад аль-Башир известен организацией массовых убийств чернокожих граждан во время конфликта в Дарфуре. Из-за гражданской войны в Южном Судане между черным и арабским населением около 3 миллионов человек стали беженцами. В 2009 году Международный уголовный суд впервые за всю историю своего существования выписал ордер на арест действующего руководителя государства. На это аль-Башир заявил, что авторы ордера могут его съесть.

Салман ибн Абдул-Азиз. Фото: GLOBAL LOOK press/DPA

В Саудовской Аравии выборов никогда не было – там правит король. До последнего времени полная свобода действий предоставлялась шариатской полиции, которая руководствовалась своими понятиями о том, что такое закон. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз сменил на престоле почившего отца в 2015 году. Начало правления отмечено резким ростом числа смертных казней: с 26 января по 16 июня 2015 года казнены 90 осужденных, в их числе и шиитский лидер Ан-Нимр. Оппозиционерам за участие в демонстрациях грозит смертная казнь через распятие.  Королевская кровь от казни тоже не спасает: в 2016 году был казнен один из принцев за совершенное тремя годами ранее убийство человека в драке.

Женщин в Саудовской Аравии особо оберегают. Незамужним нельзя путешествовать, работать или посещать врача без разрешения мужчины-опекуна. Даже машину водить запрещено – хотя в последнее время в этом вопросе, кажется, наметились послабления. Ну а попытки легкомысленного поведения пресекаются такими радикальными методами, как побитие камнями или прилюдное отсекание головы. Кстати, соучастникам мужского пола в этих случаях тоже достается – но не так больно.

Автор: Игорь Силецкий21 февраля 2017, 07:40

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