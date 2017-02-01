"Антимайдан" пикетирует фонд Навального

Здание Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пикетируют активисты движения "Антимайдан". Сам основатель ФБК на днях был доставлен в Киров, на процесс по делу "Кировлеса".

"Вор должен сидеть в тюрьме". Плакаты с таким посланием и с фотографией главного героя истории принесли к офису фонда Навального представители "Антимайдана". Там продолжается серия одиночных пикетов.

В эти дни в Кирове проходит суд по делу "Кировлеса". В 2013 году Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы условно в связи с хищением имущества предприятия. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявил, что блогер был лишен права на справедливое разбирательство. Верховный суд России учел выводы европейской инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.

Навальный являться на заседания суда не спешил. Так что 31 января его доставили в Ленинский районный суд Кирова приставы.

По версии обвинения, в 2008-2009 годах, когда Навальный работал советником губернатора Кировской области Никиты Белых, он организовал хищение десяти тысяч кубометров леса. Как считает следствие, оппозиционер сделал это в сговоре с директором ООО "Вятская лесная компания" Петром Офицеровым и с гендиректором "Кировлеса" Вячеславом Опалевым. В результате областной бюджет потерял более 16 миллионов рублей.

По делу "Кировлеса" 18 июля 2013 года Навальный был приговорен к пяти годам колонии условно, второй фигурант дела – Петр Офицеров – получил четыре года условно. Дело в отношении Вячеслава Опалева рассматривали в особом порядке, так как он заключил со следствием досудебное соглашение. В декабре 2012-го он получил 4,5 года лишения свободы условно.