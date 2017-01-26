Навальный сцепился с Лебедевым на глазах у Собчак

Дизайнер Артемий Лебедев и блогер Алексей Навальный встретились на теледебатах. Их общение должно было состояться 25 января, но после саркастического поста в "Живом журнале", в котором Навальному досталось от Лебедева, оппоненты буквально сцепились в эфире телеканала "Дождь".

Поводом для публичной встречи, которая едва не завершилась скандалом, стала публикация на официальном сайте Навального, в котором содержались сомнения в честности ведения бизнеса Артемием Лебедевым. После этого Лебедев предложил Навальному прилюдно обсудить эти обвинения.

Навальный сначала сослался на занятость в связи с участием в судебном процессе по делу "Кировлеса". Лебедев его в этом упрекнул. И в итоге долгожданная встреча все же состоялась.

Правда, надо отметить, что ничего сенсационного в эфире телеканала, трансляции которого можно посмотреть только за деньги, не произошло. Навальный, заявивший недавно о своем участии в президентских выборах 2018 года, попытался превратить дебаты в предвыборное выступление. Блогер и, как он сам себя называет, юрист заявил, что идет на выборы для того, чтобы "все в России было максимально прозрачно".

Лебедев, в свою очередь, обвинил своего оппонента в постоянном передергивании фактов и начал оправдываться в том, что в его бизнесе откатов нет. После этого блогер-юрист обозвал дизайнера интернет-троллем.

Затем Навальный и Лебедев скучно спорили о неких суммах, исчисляемых миллионами. В итоге Навальный объяснил Лебедеву, что когда он станет президентом, его оппоненту придется раскрыть все карты и признаться, с кем и за сколько он заключал контракты на рекламу и дизайн.

Оба оппонента выглядели слабо в отстаивании своих позиций. Даже ведущая дебатов, молодая мама Ксения Собчак не смогла спасти ситуацию.

Дебаты превратились в во взаимные реверансы и переливание из пустого в порожнее. #Навальный #Лебедев — Леди Кац (@lady_Katz) 26 января 2017 г.

Это были не дебаты, а треш какой-то :( #Навальный — Аарон Гусев (@sportwriter15) 26 января 2017 г.

Напомним, что на минувшей неделе в Кирове возобновилось рассмотрение дела Алексея Навального в связи с хищением имущества предприятия "Кировлес". Местный суд пересматривает дело, решение по которому было вынесено в 2013 году. Тогда Алексею Навальному и бывшему главе "Вятской лесной компании" Петру Офицерову вынесли приговор, связанный с условными сроками. Навальный получил пять лет условно, Офицеров – четыре года.