К Навальному пришли полицейские

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В офис Фонда борьбы с коррупцией пришла полиция, на своей странице в Twitter написал Алексей Навальный. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш добавила, что правоохранители собираются принудительно доставить блогера в Киров на судебное заседание, которое состоится 1 февраля. "Приставы хотят забрать Алексея в управление, несмотря на наличие билетов в Киров на завтра", – написала она.
Приставы пришли посреди нашей летучки, Алексей отвёл их на кухню и дал чаю. Они ждут, пока у нас летучка не закончится pic.twitter.com/52croIvJoo— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 31, 2017
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