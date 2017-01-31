К Навальному пришли полицейские

В офис Фонда борьбы с коррупцией пришла полиция, на своей странице в Twitter написал Алексей Навальный. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш добавила, что правоохранители собираются принудительно доставить блогера в Киров на судебное заседание, которое состоится 1 февраля. "Приставы хотят забрать Алексея в управление, несмотря на наличие билетов в Киров на завтра", – написала она.

Приставы пришли посреди нашей летучки, Алексей отвёл их на кухню и дал чаю. Они ждут, пока у нас летучка не закончится pic.twitter.com/52croIvJoo — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 31, 2017