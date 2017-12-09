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Политика

Лихорадящего Саакашвили отбивают всей Украиной

Михаил Саакашвили. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Стали известны подробности задержания Михаила Саакашвили в Киеве. Температура политика была 40 градусов и ему необходимо было где-то отлежаться.
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Выяснилось, что перед тем, как Михаила Саакашвили задержали, его буквально лихорадило. "Михаил заболел. У него поднялась температура под 40", – цитирует Life.ru соратника бунтующего политика Кобу Накопия. "Его нужно было срочно куда-то вывозить, чтобы подлечить. Поэтому его перевели на квартиру. Я не знаю, кто этот парень, у которого он остановился", – добавил он.

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 Новости Украины

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Михаил Николозович Саакашвили

Михаил Николозович Саакашвили политик

Личность хозяина квартиры уже установили в украинском МВД. Жилье принадлежит бывшему начальнику полиции Луганской области, передает РИА Новости. Он был уволен по сокращения штатов. Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко добавил, что пока к бывшему полицейскому силовое ведомство претензий не имеет.

Несмотря на свое состояние, Михаил Саакашвили продолжает борьбу. Так, находясь в изоляторе временного содержания Службы безопасности, он объявил бессрочную голодовку, рассказал адвокат политика Руслан Чернолуцкий. При этом прокуратура требует для Саакашвили достаточно мягкую меру пресечения – домашний арест с ношением электронного браслета.

Тем не менее, украинская общественность активно пытается отбить символ очередного Майдана, захлестнувшего Киев. Сообщается, что сторонники Михаила Саакашвили собрались возле изолятора. Между ними и силовиками происходят стычки.

Одновременно с этим отбить бунтующего политика пытаются и украинские политики. "Я понимаю, что Михаила Саакашвили посадил не генеральный прокурор, не суд, не любая другая правоохранительная структура. Его посадили конкретно вы. Поэтому я и обращаюсь конкретно к вам: немедленно отмените все свои команды. Не позорьте Украину в глазах всего мира и собственного народа. Немедленно освободите Саакашвили", – на своей странице в Facebook обратилась к президенту Украины Петру Порошенко лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"На четвертом году своего правления вы становитесь одновременно президентом, прокурором, парламентом, правительством, судом и генпродюсером всех телеканалов. И теперь вы бросаете за решетку своих оппонентов – так, как это делал Янукович. Вспомните, чем все закончилось. Ростов не резиновый", – пригрозила она.

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич заметил, что арест Михаила Саакашвили опозорил Украину перед всем миром. Кроме того, уверен он, домашний арест пойдет политику только на пользу. "Вместо того чтобы бомжевать под Радой и искать возможность для элементарной гигиены, спокойно будет управлять протестными акциями со своей 250-метровой квартиры в нескольких сотнях метров от своего палаточного городка", – считает парламентарий.

Автор: Геннадий Куприянов9 декабря 2017, 13:28

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