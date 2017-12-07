Безрассудное решение Трампа открыло врата ада

Арабский мир бурлит и негодует: решение Дональда Трампа об официальном признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства из Тель-Авива может привести к новому кровопролитию на Ближнем Востоке. Локальные беспорядки на Западном берегу реки Иордан уже начались – зафиксированы первые столкновения между палестинцами и израильскими военными в центре Хеврона.

Ворота в ад открыты – такую оценку действиям Трампа дали в Палестине. Накануне на улицы городов вышли тысячи людей: они жгли американские флаги и выкрикивали оскорбления в адрес американского лидера. Председатель политбюро палестинской исламистской организации "Хамас" Исмаил Хания объявил новую, третью интифаду. Запрещенная в Израиле террористическая организация назначила на пятницу, 8 декабря, "день гнева" и призвала к акциям сопротивления.

"Чего сейчас ждет палестинский народ от арабской и исламской общины, так это разрыва с США. Мы ждем, что палестинская буря продолжится, пока Дональд Трамп не пожалеет", – заявил глава политбюро "Хамаса".

Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас заявил, что из-за Трампа палестинская проблема находится в критическом состоянии. Он подчеркнул, что Иерусалим – это арабский город, и никакое заявление американского президента не изменит этого.

В школах Палестинской автономии объявлена всеобщая забастовка – предполагается, что молодежь примет участие в акциях протеста. Израильская армия тем временем приведена в состояние повышенной готовности перед ожидающимися демонстрациями.

Дополнительным очагом напряженности стал и сам Иерусалим. В арабских школах отменены занятия в знак протеста против декларации Трампа. Силы безопасности также приведены в состояние повышенной готовности перед пятничными молитвами на Храмовой горе.

Лидеры всех арабских государств, включая союзников США, негативно восприняли решение Трампа. К примеру, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить эту тему с Владимиром Путиным. "Иерусалим – это святое место для мусульман, христиан, иудеев. Такой шаг, особенно для этого региона, подобен горящей спичке. Лидеры должны не разжигать конфликты, а устанавливать мир", – цитирует Эрдогана РИА Новости.

Вслед за арабскими лидерами пресса стран Ближнего Востока бурно и негодующе отреагировала на объявление американским президентом США Иерусалима столицей Израиля. Большинство газет делают неутешительный вывод: Дональд Трамп окончательно убил мирный процесс на Ближнем Востоке.

В Европе Трампа тоже не поняли: его решение осудили во Франции, Германии, Великобритании и в руководстве ЕС. Практически все лидеры Старого Света отметили, что Трамп пошел в обход международного права и резолюций ООН, а статус Иерусалима должен быть определен путем диалога между Израилем и Палестиной.

Решение Трампа пришлось по душе лишь руководству Израиля. Президент Реувен Ривлин назвал его лучшим подарком к предстоящему 70-летию страны. А премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху поблагодарил главу Белого дома за "отважный и справедливый шаг к миру".

Статус Иерусалима – одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города во время Шестидневной войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является единой и неделимой столицей Израиля. Палестинцы же считают Иерусалим арабским городом и требуют признать его восточную часть столицей своего государства.