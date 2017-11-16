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Общество

Американцев призвали готовиться к ядерной войне

Кадр из фильма "Терминатор 2"
В США опасаются возможной ракетной атаки со стороны Северной Кореи. На этот случай жителей Аляски – самого близкорасположенного к КНДР штата – призвали запасаться медикаментами, продуктами и водой на случай ядерного удара.
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"Можно обнародовать уведомления об эвакуации, но будет ли у нас достаточно времени, чтобы на самом деле эвакуировать людей?" – цитирует газета The Daily Mail представителя по планированию чрезвычайных ситуаций штата Джереми Зидека.

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Он рекомендовал местным жителям укрыться в безопасном месте, которое сможет защитить их от взрывной волны. "То, что мы рекомендуем людям, – это то же самое, что и для любого другого типа стихийных бедствий", – сказал он. Тем не менее Зидек признал, что удар по Соединенным Штатам со стороны Северной Кореи все-таки маловероятен.

Американские власти с начала резкого обострения отношений с Северной Кореей в апреле этого года опасаются, что расположенные на Аляске военные базы могут попасть под удар баллистических ракет Пхеньяна. Время подлета при этом составит не более 20 минут.


Впрочем, в самой Северной Корее, в случае начала реальных боевых действий с США, скорее предпочтут ударить по американской военной инфраструктуре на острове Гуам в Тихом океане. О таком сценарии развития событий в Пхеньяне заявили после очередной серии угроз со стороны главы Белого дома Дональда Трампа. Президент Соединенных Штатов пообещал КНДР "огонь и ярость", если республика не прекратит испытания баллистических ракет и ядерного оружия.

На фоне граничащей с войной напряженности Россия привела в состояние повышенной боеготовности комплексы противоракетной обороны. Наша страна имеет небольшой участок общей границы с КНДР, тем не менее в зоне поражения северокорейских ракет находятся такие ключевые города Дальнего Востока, как Владивосток и Хабаровск.

Автор: Иван Поляков16 ноября 2017, 18:02

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