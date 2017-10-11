Теряющий власть Трамп начнет ядерную войну

Если внутренние проблемы будут угрожать президентству Дональда Трампа, он может нажать на "красную кнопку". Такое мнение высказал политолог Роман Романов.

Эксперт отметил, что глава Белого дома может пойти на крайние меры, если ему будет грозить импичмент. По мнению политолога, Трамп использует функцию нагнетания внешнеполитической напряженности, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. "Он наверняка нажмет на "красную кнопку" и объявит ядерную войну с Северной Кореей, поскольку ему терять будет практически нечего", – предположил Романов в эфире программы на телеканале "Звезда".

Напомним, что после встречи с американскими военными чиновниками Трамп сделал заявление о "затишье перед бурей". Смысл своих слов глава Белого дома объяснять не стал. "Узнаете", – коротко ответил политик озадаченным журналистам.

Американские СМИ предположили, что в его окружении активно обсуждается судьба ядерной сделки с Ираном, заключенной во времена президентства Барака Обамы. Трамп постоянно критикует эту договоренность, а также иранские власти, называя их действия главным дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке.





Крайне агрессивно Трамп ведет себя и в отношении КНДР. Политик периодически выступает с угрозами в адрес республики. На 72-й сессии Генассамблеи ООН он пригрозил стереть страну с лица земли, а ее лидера Ким Чен Ына презрительно назвал человеком-ракетой, намекнув на осуществляемые Пхеньяном запуски баллистических ракет. Северная Корея в долгу не осталась: выступление главы Белого дома руководитель МИД КНДР Ли Ен Хо сравнил с собачьим лаем.