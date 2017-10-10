Хакеры украли сценарий третьей мировой

У Вашингтона и Сеула есть план масштабных военных действий на случай провокаций со стороны Ким Чен Ына. Не исключено, что союзники готовят также операцию по устранению северокорейского лидера.

Хакерам из КНДР удалось похитить засекреченные документы, в которых описываются планы США и Южной Кореи на случай войны с Пхеньяном. Об этом сообщил представитель правящей Демократической партии Южной Кореи Ли Чоль Хи.

Не исключено, что компьютерные взломщики смогли получить доступ к оперативному плану под кодом "5015", в котором детально описывается, каким образом США и Южная Корея будут ликвидировать руководство КНДР. Также в руки пиратов мог попасть еще один документ – план "3100", описывающий ответные действия союзников при провокациях со стороны Пхеньяна.

Точно известно, что у хакеров имеется 235 гигабайт информации, однако специалисты в Сеуле смогли установить содержание лишь пятой их части. В ней есть сведения о электростанциях и военных объектах Северной Кореи, сообщает РИА Новости.

Как писали Dni.Ru, американские эксперты подсчитали, сколько людей могут погибнуть, если Пхеньян нанесет ядерный удар по Сеулу и Токио. Специалист из Института США и Кореи при Университете имени Джона Хопкинса Майкл Загурек так оценил последствия действий КНДР: в результате ядерной атаки погибнут 2,1 миллиона человек и около 7,7 миллиона получат ранения.

Очевидно, что если война США с Северной Кореей начнется, то это приведет к уничтожению всей планеты. Степень разрушений может во много раз превзойти самые страшные катастрофы в истории человечества.

Резкое обострение ситуации вокруг Северной Кореи и ее ракетно-ядерной программы началось в апреле этого года. Дональд Трамп направил к берегам полуострова группировку военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". По словам американского лидера, КНДР "нарывается на неприятности". Трамп призвал помочь обуздать Ким Чен Ына Китай, добавив, впрочем, что если в Пекине ничего не предпримут, то Вашингтон готов действовать в одиночку. "Мы будем решать проблему без них!" – написал он на своей странице в Twitter.