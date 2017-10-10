Хакеры украли сценарий третьей мировой
Хакерам из КНДР удалось похитить засекреченные документы, в которых описываются планы США и Южной Кореи на случай войны с Пхеньяном. Об этом сообщил представитель правящей Демократической партии Южной Кореи Ли Чоль Хи.
Не исключено, что компьютерные взломщики смогли получить доступ к оперативному плану под кодом "5015", в котором детально описывается, каким образом США и Южная Корея будут ликвидировать руководство КНДР. Также в руки пиратов мог попасть еще один документ – план "3100", описывающий ответные действия союзников при провокациях со стороны Пхеньяна.
Точно известно, что у хакеров имеется 235 гигабайт информации, однако специалисты в Сеуле смогли установить содержание лишь пятой их части. В ней есть сведения о электростанциях и военных объектах Северной Кореи, сообщает РИА Новости.
Как писали Dni.Ru, американские эксперты подсчитали, сколько людей могут погибнуть, если Пхеньян нанесет ядерный удар по Сеулу и Токио. Специалист из Института США и Кореи при Университете имени Джона Хопкинса Майкл Загурек так оценил последствия действий КНДР: в результате ядерной атаки погибнут 2,1 миллиона человек и около 7,7 миллиона получат ранения.
Тема Третей мировой бьет рекорды запросов в #Google— МИА Новороссия (@mia_novorossia) 15 апреля 2017 г.
Подробнее: https://t.co/izoel1Y9nY#Третья_мировая #война #КНДР #США pic.twitter.com/tnEiUuzK4Q
Очевидно, что если война США с Северной Кореей начнется, то это приведет к уничтожению всей планеты. Степень разрушений может во много раз превзойти самые страшные катастрофы в истории человечества.
Резкое обострение ситуации вокруг Северной Кореи и ее ракетно-ядерной программы началось в апреле этого года. Дональд Трамп направил к берегам полуострова группировку военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". По словам американского лидера, КНДР "нарывается на неприятности". Трамп призвал помочь обуздать Ким Чен Ына Китай, добавив, впрочем, что если в Пекине ничего не предпримут, то Вашингтон готов действовать в одиночку. "Мы будем решать проблему без них!" – написал он на своей странице в Twitter.
Известный актер вырос в христианской семье
Поклонники пришли в ужас от нового фото артистки
Сатирик решил прояснить ситуацию вокруг своего здоровья
Вокруг реплики актера разразился скандал