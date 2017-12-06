"ЕР" поддержала решение Путина идти на выборы

"Единая Россия" поддержала решение Владимира Путина участвовать в выборах главы государства в следующем году. Об этом заявил исполняющий обязанности секретаря генсовета партии Андрей Турчак.

"Партия "Единая Россия", безусловно, поддерживает решение Владимира Путина идти на выборы и окажет всю необходимую поддержку", – сказал он. По словам Турчака, соответствующее решение будет принято на съезде "ЕР", который состоится 22-23 декабря в Москве.

Исполняющий обязанности секретаря генсовета "Единой России" подчеркнул, что глава государства является основателем и моральным лидером партии. "И задачей номер один для нас станет мобилизация наших членов и сторонников", – добавил он.

"Владимир Владимирович Путин, бесспорно, сегодня является национальным лидером, политиком, которого поддерживают подавляющее большинство жителей страны. И его решение идти на выборы – это очень хорошее известие", – сказал Турчак.

Путин на ГАЗе: Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации pic.twitter.com/g5xJpqoc2h — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 декабря 2017 г.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем участии в выборах главы государства на встрече с ветеранами и тружениками Горьковского автозавода (ГАЗ) в Нижнем Новгороде в среду, 6 декабря. "Да, я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации", – ответил он на вопрос одного из рабочих.

Выборы президента состоятся 18 марта 2018 года – в день четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией. В случае победы нынешний глава государства будет занимать высший пост еще шесть лет – до 2024 года.

