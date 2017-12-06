Путин объявил об участии в выборах

Президент России Владимир Путин прояснил вопрос своего участия в выборах главы государства в следующем году. По его словам, он будет баллотироваться.

"Да, я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации", – сказал Путин. Об этом он сообщил в ходе встречи с ветеранами и тружениками Горьковского автозавода (ГАЗ) в Нижнем Новгороде.

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О своем участии глава государства заявил в ответ на вопрос одного из рабочих: тот спросил Путина о планах на выборы. "Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет", – отметил политик во время митинг-концерта в честь 85-летия завода.

Президент поблагодарил рабочих ГАЗа за труд и "отношение к делу, предприятию и городу". "Уверен, что все у нас получится", – добавил он.

Путин на ГАЗе: Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации pic.twitter.com/g5xJpqoc2h — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 декабря 2017 г.

Напомним, что несколько часов назад такой же вопрос Путину задали участники премии "Доброволец России". Глава государства ответил, что решение будет принято в ближайшее время.

"Скажите, Владимир Владимирович, а Вы в следующем году, мы надеемся, с нами?" – спросил победитель в номинации "Волонтер года", глава общественного международного проекта "Сохраним Байкал" Максим Токарев. "Я всегда с вами", – парировал Путин.

Он отметил, что это очень ответственное решение, мотивом для принятия которого может быть лишь стремление улучшить жизнь людей, сделать страну сильнее и защищеннее. Сделать это можно при условии доверия и поддержки со стороны людей, подчеркнул глава государства.

"В этой связи у меня вопрос к вам: если я такое решение приму, то вы и люди, близкие вам по духу, поддержите это решение?" – спросил он зал. Собравшиеся ответили восторженными криками и аплодисментами.





В октябре 2017 года на площадке дискуссионного клуба "Валдай" президент назвал задачи, которые должен будет решить победитель выборов-2018. Путин заявил, что необходимо сделать страну "очень гибкой с точки зрения методов и форм управления, развития экономики и внедрения технологий, а также конкурентоспособной". Кроме того, добавил глава государства, нужно укреплять обороноспособность и совершенствовать политическую систему.

Выборы президента состоятся 18 марта 2018 года – в день четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией. В случае победы нынешний глава государства будет занимать высший пост еще шесть лет – до 2024 года.

